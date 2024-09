Lekár varuje: Ak na toaletnom papieri na verejnom WC uvidíte TOTO, nepoužívajte ho! Riziko žltačky či HIV

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Verejné toalety nie sú najpríjemnejším miestom, ale niekedy jednoducho nemáte na výber a musíte ich navštíviť. Ak ale vojdete do kabínky a zdá sa vám, že niekto manipuloval s toaletným papierom, podľa lekára Sermeda Mezhera urobíte najlepšie, ak ho nepoužijete, informuje portál Ladbible. „Nepoužívajte ho. Tieto stopy sú totiž znakom toho, že užívatelia intravenóznych drog tam čistili svoje ihly, aby ich mohli znova použiť,“ varuje vo svojom videu, ktoré medzičasom zmazal. Poukázal predovšetkým na červené škvrny, ktoré sú viditeľné na kotúči papiera. Keďže intravenózni užívatelia drog sú často nositeľmi celého radu zdravotných problémov vrátane krvou prenosných ochorení, ako sú bakteriálne infekcie, HIV a hepatitída, môžu ohroziť ostatných.

#hepatitis #toiletroll ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya @drsermedmezherexplains Correction Notice: HIV/Hepatitis Toilet Paper #wrong HIV and Hepatitis viruses cannot be transmitted through toilet paper because these viruses require specific conditions to survive and transmit from person to person. Both HIV and the Hepatitis viruses (such as Hepatitis B and C) are bloodborne pathogens, meaning they are primarily spread through direct contact with infected bodily fluids like blood, semen, vaginal fluids, and, in the case of Hepatitis, sometimes saliva. These viruses do not survive well outside the human body, especially on dry surfaces like toilet paper. HIV, in particular, becomes inactive quickly when exposed to air, making transmission through environmental surfaces extremely unlikely. Similarly, while Hepatitis viruses can survive longer on surfaces than HIV, the risk of transmission through an inanimate object like toilet paper is still virtually nonexistent. Transmission requires a direct route into the bloodstream or mucous membranes, which doesn't occur with casual contact such as using toilet paper. Therefore, everyday use of toilet paper, even if someone with these infections has used the bathroom before you or has blood on if, should not raise concerns for HIV or hepatitis infections. #hiv

„Užívatelia intravenóznych drog, ktorí nemajú prístup k sterilnému vybaveniu, môžu čistiť svoje použité ihly toaletným papierom na verejných toaletách v domnienke, že takto znížia riziko infekcie. Toaletný papier ale nie je určený na sanitáciu a môže dokonca prenášať baktérie alebo iné kontaminanty. Ihly, ktoré sa používali na injekčné podávanie drog, často obsahujú krv, ktorá môže byť infikovaná patogénmi, ako je HIV, hepatitída B alebo hepatitída C,“ pokračoval lekár. Utieranie ihly toaletným papierom tieto vírusy neodstráni ani nezabije. V skutočnosti môže krv a vírusy zostať na ihle alebo sa preniesť na povrchy, ako sú umývadlá, záchodové dosky alebo dávkovače.

Mezher v ďalšom videu vysvetlil, že riziko prenosu, ak je krv mokrá, je jeden z prípadov ak ide o hepatitídu a jeden z 300 v prípade HIV. V prípade, ak je infikovaná krv zaschnutá, je síce toto riziko výrazne nižšie, ale nie vylúčené. „Zatiaľ čo vírusy, ktoré spôsobujú HIV alebo hepatitídu, na povrchoch dlho neprežijú, stále existuje možnosť nepriamej expozície, najmä v nehygienických podmienkach, keď niekto príde do kontaktu s čerstvou krvou,“ uviedol. Hoci ľudia lekárovi poďakovali za to, že ich poučil, veľa používateľov sociálnych sietí uviedlo, že jeho varovanie ich úplne odradilo od používania verejných toaliet. Jeden napísal: „Je to strach, o ktorom som nikdy nevedel, že ho musím mať.“ Druhý napísal: „Odteraz noste vlastný toaletný papier.“