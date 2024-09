Mamička minula vyše 18-tisíc eur, aby pripravila rodinu na 3. svetovú vojnu: Cez pandémiu žili ako králi!

(Zdroj: YouTube/truly-channel)

V novej epizóde série „My Extraordinary Family“ na kanáli Truly na YouTube Krystal podrobne opisuje svoje prípravy, ako to robí, prečo to robí a prvé reakcie ľudí, keď sa dozvedeli o jej jedinečnom koníčku. „Pripravujem sa na všetko,“ prezradila. „Bez ohľadu na to, či by sa zrútila sieť a došlo by k výpadku elektriny, alebo dôjde k ďalšej pandémii, občianskej vojne, občianskym nepokojom alebo tretej svetovej vojne. Vždy sa pripravujeme na najhorší scenár a vždy dúfame v to najlepšie,“ uviedla ďalej.

Aj keď bola Krystal na takéto veci dlhé roky pripravená, bola to pandémia, ktorá upevnila jej obavy a pomohla jej manželovi Derrickovi pochopiť dôležitosť prípravy. Derrick dlho považoval manželkin nezvyčajný koníček za extrémny. „Môj názor na prípravu sa zmenil práve v čase pandémie,“ priznal Derrick. Podľa jeho slov bolo počas pandémie príjemné vedieť, že jeho rodina má dostatok jedla a iného vybavenia. Podobne ako Derrick, svoj názor na Krystalin koníček zmenila aj jej kamarátka Carla.

Mamičkiným aktuálnym cieľom je zásobiť domácnosť jedlom na tri roky. V epizóde na YouTube vysvetlila, že si vo svojej záhrade pestuje vlastnú zeleninu, ktorú uchováva v pohároch. Vďaka tomu podľa jej slov ušetrila tisíce eur. Krystal dokumentuje svoje prípravné vyčíňanie aj na TikToku, kde je oslavovaná ako „kráľovná súdneho dňa“. Jej videá nazbierali tisíce videní, pričom niektorí z jej sledovateľov priznali, že sami začali s prípravou na súdny deň. „Vďaka vám mám pripravený domov,“ uviedla jedna z komentujúcich. „Toľko som sa od vás naučila! Ste úžasná,“ pridala sa ďalšia.