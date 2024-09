Zúfalý rodič si nevedel poradiť s domácou úlohou šesťročného syna: Skúsite to? Musíte však premýšľať inak!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Rodič zostal zmätený otázkou z domácej úlohy svojho šesťročného dieťaťa. Pri hľadaní odpovede sa obrátil na sociálnu sieť Reddit a priznal, že táto úloha naštrbila jeho sebavedomie. Mnoho komentujúcich však tvrdí, že úloha má jednoduché riešenie. Prídete na to?

„Je to hlúpe, môj syn má šesť rokov a nemôžem uveriť, že som sa zasekol na jeho domácej úlohe. Skúsili sme všetko,“ uviedol v príspevku. Príslušný pracovný list s názvom „Hľadanie vzorcov“ vyzýva deti, aby našli chýbajúce čísla v niekoľkých rovniciach. V mätúcich pokynoch sa uvádza: „Na každej tabuli chýbajú tri rôzne čísla: štvorec, päťuholník a trojuholník. Aké sú hodnoty geometrických tvarov?“ Zmätený rodič pokračoval: „Prvú tabuľu som skúšal vyriešiť niekoľko hodín. Ak päťuholník + štvorec = 5, znamená to, že päťuholník a štvorec môžu byť ktorékoľvek z čísel od 1 do 4. Ak však 1 + päťuholník = trojuholník, potom päťuholník a štvorec nemôžu byť 1. Napriek tomu, že skúšam rôzne kombinácie 2, 3 a 4, stále som bezradný.“

V komentári k matematickej hádanke jeden dôvtipný používateľ poznamenal: „Keďže tento problém je určený pre deti, neriešte to ako bežný systém rovníc. Namiesto toho si všimnite, že tretí riadok prvej tabule môžete preusporiadať tak, aby vyzeral ako prvý riadok, a keď zistíte, že štvorec = 1, zvyšok je triviálny.“ Ďalší sa pripojil k zjednodušenému prístupu: „Všetci to príliš skomplikovali. Každý jeden riadok má jeden geometrický tvar nahradený číslom a na každej tabuli je jeden riadok, v ktorom každý tvar chýba. Myslím, že toto je vzorec, ktorý majú šesťročné deti nájsť.“

Tretí vysvetlil: „Napríklad na prvej tabuli, v prvom riadku bol štvorec nahradený 1, v riadku 2 bol trojuholník nahradený 5 a v štvrtom riadku bol päťuholník nahradený 4. Tieto čísla figurujú v každom riadku. To isté platí pre ostatné tabule.“ Štvrtý komentujúc dodal: „Nepotrebujete ovládať matematické operácie, aby ste to vyriešili. Každý riadok má rovnaké tri symboly bez opakovania. Takže v tých s číslom je chýbajúci symbol jednoducho číslo. V prvom riadku nie je žiadny štvorec, čo znamená, že štvorec je číslo 1. V druhom riadku nie je žiadny trojuholník, takže trojuholník je číslo 5.“

Rodič poďakoval všetkým, ktorí sa podelili o svoje odpovede a prezradil, že sa im spoločne podarilo úlohu úspešne dokončiť. „Vtipné na tom je, že na to syn nakoniec prišiel sám. Keď prišiel na to, že trojuholník zodpovedá číslu 5, vyplnil prázdne tvary číslami a zakončil úlohu základným sčítaním a odčítaním,“ dodal rodič.