VIDEO Šok na ceste: Vodičovi pred auto vbehol asi 80-kilový medveď! Z toho, čo nasledovalo, tuhne krv v žilách

Na mieste nešťastia sa krv nenašla, preto je pravdepodobné, že medveď nebol vážne zranený. Spomínaná udalosť bola zaznamenaná krátko pred šiestou hodinou ráno, keď zviera prebehlo z pravej strany cez cestu, nasledoval prudký úder a následne utieklo do lesa, píše portál 24ur. Video z incidentu sa objavilo aj na Facebooku.

Na aute vznikla materiálna škoda. Polícia po preverení nehody skonštatovala: „Našťastie nešlo o čelnú zrážku, pretože inak by boli škody oveľa väčšie. Dúfame, že úder do pravej prednej časti nárazníka sa nestal osudným pre medveďa, ktorý ušiel z miesta nehody.“ Po nehode po medveďovi pátral poľovník so psom, ktorý čoskoro zacítil stopu zvieraťa, no po troch kilometroch ju stratil.

„Videli sme video a myslíme si, že zrážka bola dosť silná, preto je zaujímavé, že sme na mieste nenašli jedinú kvapku krvi. Iba nejaké chlpy a ďalej v lese sme našli exkrementy medveďa, ktoré tiež neobsahujú stopy krvi, čo znamená, že nedošlo k žiadnym vnútorným poraneniam,“ povedal Peter Razpet z Lesníckeho ústavu. Podľa jeho posúdenia išlo o dvojročné zviera s hmotnosťou okolo 80 kilogramov.