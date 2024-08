Chcete vidieť svet očami vášho domáceho miláčika? Vyskúšajte túto optickú ilúziu! Výsledok vás dostane

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Kto by nemal rád optické ilúzie? Okrem toho, že sú zábavné, testujú aj váš mozog. Príkladom je aj optická ilúzia, ktorá sa nedávno objavila na TikToku. Vďaka nej zistíte, aké je to vidieť očami psa. Vyskúšajte to!

Optické ilúzie sa momentálne tešia veľkej obľube. Okrem toho, že sú zábavné, majú aj veľa výhod. Zistilo sa, že pravidelným riešením optických klamov a hádaniek si testujete vaše IQ. Okrem iného posilňujete aj váš mozog a zlepšujete si pozornosť. Na Tiktoku sa nedávno objavila nová ilúzia, ktorá uchvátila ľudí po celom svete. Nazbierala neuveriteľných 13 700 pozitívnych reakcií a 600 komentárov. Ide o ilúziu, ktorá vám umožní nachvíľu vidieť ako pes.

Princíp je jednoduchý. „Hlboko sa zahľaďte do ilúzie a nežmurkajte. Pozerajte sa priamo do stredu obrazovky a nech robíte čokoľvek, neprerušte očný kontakt. Ak chcete, aby to fungovalo, stále sa pozerajte na červený bod a snažte sa nežmurkať. Čím dlhšie sa budete pozerať do stredu, tým lepšia bude samotná ilúzia,“ uvádza autor príspevku. „Teraz pokračujte v počúvaní môjho hlasu a postupujte podľa mojich pokynov. Odpočítam od päť do jeden a keď prídeme k číslu jeden, vaša ruka sa začne hýbať.“

Používateľ tiež prezradil, že tento trik funguje iba vtedy, ak udržiavate stály očný kontakt s objektom. Ľudia boli v komentároch zvedaví, či to fungovalo. „Moje ruky sa naozaj začali zmenšovať. Skutočne mi to vyšlo,“ uviedol jeden z používateľov sociálnej siete. Ďalší sa priznal: „Fungovalo to, bol som naozaj prekvapený.“