Vrátili ste sa z dovolenky? TIETO aplikácie z telefónu radšej odstráňte, radí odborník! Riskujete útok hackerov

S príchodom letnej sezóny sa ľudia vydávajú na exotické miesta, aby si užili potrebné slnečné lúče. Sam Crawford, odborník na technológie zo spoločnosti by Crawford, varuje dovolenkárov pred kyberzločincami. „Po návrate z cesty je dobré upratať si digitálny priestor,“ radí Crawford pre denník Mirror. „Čím menej aplikácií máte, tým menšia je pravdepodobnosť, že hacker ukradne vaše osobné alebo platobné údaje,“ uviedol ďalej. Crawford radí, aby ste po skončení dovolenky vymazali všetko, čo nepotrebujete. Týka sa to aj aplikácií používaných výlučne na cestu – či už ide o aplikácie miestnych taxíkov, služby požičiavania bicyklov alebo čokoľvek, čo môže mať prístup k údajom o vašej polohe.

Aj keď sa to môže zdať neškodné, Crawford varuje, že to zďaleka nie je nevinné. Niekedy sledovanie aplikácií umožňuje spoločnostiam používať alebo dokonca predávať vaše údaje na cielené reklamy. Okrem toho, ak infraštruktúra aplikácie nemá spoľahlivé obranné opatrenia, môže byť náchylná na kybernetický útok. V najhoršom prípade by to mohlo viesť k úniku údajov o vašej karte a osobných údajov.

Crawford dodal: „Najlepšie je odstrániť aj aplikácie, ktoré ste použili, ak ste navštívili múzeum alebo atrakciu, alebo akékoľvek iné miestne aplikácie, napríklad aplikácie používané na komunikáciu s miestnymi obyvateľmi, ktoré bežne nepoužívate.“ Crawford ďalej radí, aby ste v nasledujúcich týždňoch po dovolenke sledovali výpisy z kreditných kariet a všetky neobvyklé aktivity týkajúce sa vášho kreditu alebo identity. Počas kontroly účtov si môžete zmeniť aj heslá.