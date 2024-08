Žena dva roky nevymenila olej v aute: To, čo sa jedného dňa udialo, ju na smrť vydesilo! Toto NIKDY nerobte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď sa na vašom aute rozsvietia kontrolky, mali by ste im venovať pozornosť a pokúsiť sa chybu čo najskôr odstrániť. TikTokerka Emily sa podelila o svoju nepríjemnú skúsenosť. „Budem úprimná, neviem nič o tom, čo sa deje pod kapotou auta. Viem, že by som mala a že by mi to mohlo z dlhodobého hľadiska ušetriť veľa času a peňazí, ale nerobím to. Prednášku som už mala, takže si ju môžete uložiť,“ uviedla v úvode. „Kontrolka paliva je predsa len signálom, že potrebujete viac paliva, neznamená to, že je nádrž úplne prázdna,“ dodala.

Ako sa ale presvedčila na vlastnej koži, kontrolky v aute skutočne netreba ignorovať. „Vo všeobecnosti je však dobré s tými kontrolkami včas niečo urobiť. A tým nemyslím dva roky,“ uviedla vo videu na TikToku. Emily sa vo svojom príspevku pýtala svojich sledovateľov, kedy naposledy menili olej a potom priznala, že za tri roky, čo má svoje auto, ho vymenila len raz. Vysvetlila, že jej utrpenie sa začalo pred dvoma dňami, keď nastúpila do auta a zistila, že sa z neho dymí. Manžel jej poradil, aby si dala vymeniť olej, ale aj keď mu vyhovela, auto naďalej dymilo. „Myslela som si, že sa veci jednoducho samé vyriešia, vyčistia sa,“ povedala. „Ale auto jazdilo divne, vydávalo hrkotavý zvuk. Hneď som vedela, že je to viac ako len výmena oleja. Niečo sa tu deje,“ dodala.

Keď si Emily sadla do auta, po pár kilometroch zistila, že auto stále dymí. Necítila sa bezpečne. „Som si istá, že som si zničila auto,“ priznala. Podľa spoločnosti AXA je dôležité meniť olej vo vašom vozidle približne každých 5 000 až 7 500 kilometrov, aby ste ho udržali v bezchybnom chode. Olej pomáha mazať pohyblivé časti motora, bez neho sa začnú trieť – čo spôsobí drahé škody. Používatelia TikToku zostali po Emilyinom priznaní šokovaní, pričom jeden z nich reagoval: „Oh, dievča, to bude drahé.“