Turista sa ubytoval v exotickej metropole, za noc zaplatil necelé euro: Neuveríte, čo ho čakalo dnu!

„Zaplatil som jeden dolár za toto Airbnb a ukážem vám ho zvnútra,“ uviedol tvorca obsahu známy ako Mike Rari vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Presná poloha prenajatej jednotky nie je známa, údajne je však vzdialená 10 minút jazdy autom od čínskej štvrte thajského hlavného mesta. Na priložených záberoch je vidieť, ako svetobežník, ktorý sa na YouTube pýši tisíckami odberateľov, lezie po rebríku z vratkého domu na koloch, aby sa dostal na prednú verandu vyrobenú z odpadového dreva. Rari potom otvorí dvere svojho nízkorozpočtového príbytku a odhalí postieľku na podlahe obalenú moskytiérou, odpadkový kôš, ventilátor a zásuvku na cennosti.

Dokonca si v izbe našiel aj americkú vlajku, aby sa cítil ako doma. A to nebolo jediné minimalistické vybavenie. Rari sa pochválil aj vonkajšou práčovňou, tréningovým zariadením a kuchynským kútom, ktorý sa v podstate zúžil na stôl so spotrebičmi, ako je ryžovar, bojler a chladnička. V nezvyčajnom ubytovaní sa tiež nachádzala spoločná toaleta a sprcha, ktorá pozostávala z jediného vedra. To si nájomca napĺňal aj vylieval sám. K dispozícii bola aj uzamknutá skrinka, ktorú si mohol prenajať za približne tri centy (0,27 eur).

Dá sa povedať, že toto ubytovanie ponúka veľa muziky za málo peňazí. Hoci sa prenájom môže zdať trochu chátrajúci, v porovnaní s niektorými inými nájomnými bytmi je toto bývanie luxus. Niektoré z týchto notoricky známych nehnuteľností, ktoré sa stali obľúbenými, zahŕňali iba kúpeľňu s posteľou a jednotku, ktorej idylický výhľad na more bol v skutočnosti len plagátom na stene.