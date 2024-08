Modelka šokovala ľudí aj lekárov: Na tvár si natiera svoje... Nechutné! Naozaj má TOTO zabrániť starnutiu?

(Zdroj: Instagram/deborapeixoto.ofc)

Tridsaťjedenročná Débora Peixotová šokovala užívateľov sociálnych sietí, keď im oznámila, že si na pleť aplikuje svoje exkrementy. Uviedla, že videla nejaký výskum, ktorý to odporúča a rozhodla sa všetko vyskúšať. Jej video dokumentuje, ako pomocou špachtle nanáša fekálne hmoty na svoju pleť a potom si aplikuje kokosový olej na zvlhčenie. Podľa jej slov bol konečný výsledok úžasný a verí, že takáto maska dokáže zabrániť starnutiu. Povedala: „Je to tá najšialenejšia vec, akú som v živote urobila. Ale mne to fungovalo a moja pokožka sa prestala odlupovať!" Určite vás neprekvapí, že diváci nezdieľali jej nadšenie. Jeden z komentujúcich nazval túto prax „revoltujúcou“, zatiaľ čo druhý uviedol, že je to hnusné a tretí vyzval Déboru, aby vyhľadala terapeuta. Mnohí upozornili, že toto takzvané kozmetické ošetrenie je nebezpečné.

Na nebezpečenstvo upozornili aj lekári. „Naozaj je dosť alarmujúce a mätúce, že si niekto natrie pokožku výkalmi,“ uviedla lekárka Claire Merrifieldová pre denník Metro. „Z tohto neplynú žiadne vedecky podložené výhody a dôrazne by som to neodporúčala,“ dodala. Pridala sa aj estetická lekárka Asha Chhayaová, ktorá napísala: „Myšlienka, že by to mohlo byť dobré pre vašu pokožku, je úplne neopodstatnená a nemá žiadny základ v lekárskej vede. Sociálne médiá zosilňujú podivné a nebezpečné praktiky, čo vedie niektorých ľudí k tomu, aby niečo vyskúšali bez toho, aby si uvedomovali riziká. Je dôležité pristupovať k takýmto trendom opatrne a spoliehať sa na správnu lekársku radu.“

Pri vysvetľovaní rizík, ktoré predstavuje natieranie výkalov na pokožku, poukázala doktorka Hana Patelová na to, že fekálne hmoty sú rezervoárom škodlivých baktérií, vrátane Escherichia coli (E. coli), Salmonella a Clostridium difficile, ako aj vírusov, plesní a parazitov. „Pri aplikácii na kožu môžu tieto patogény preniknúť do tela cez mikroodreniny alebo sliznice, čo môže potenciálne vyústiť do závažných infekcií, ako sú abscesy,“ priblížila. Ak by došlo ku kontaktu fekálií s očnou sliznicou, môže to podľa Merrifieldovej viesť ku konjunktivitíde a závažným infekciám oka.

(Zdroj: Getty Images)

Zdá sa, že influencerka si takúto aplikáciu výkalov na pleť pomýlila s ulceróznou kolitídou, pri ktorej sa dobré baktérie zo stolice zdravého darcu prenesú do hrubého čreva príjemcu. Celý proces však prebieha v sterilnom medicínskom prostredí a absolútne sa to nedá porovnať s takouto aplikáciou, v neposlednom rade preto, že nedokážete odfiltrovať zlé baktérie z prvkov, ktoré by mohli byť prospešné. „Aj keď je pravda, že určité zložky nachádzajúce sa vo výkaloch, ako je močovina, sa používajú v produktoch starostlivosti o pleť, tieto látky sú čistené a zapracované v kontrolovaných, bezpečných koncentráciách,“ pokračuje Patelová. „Surové výkaly však neponúkajú žiadne známe dermatologické výhody a predstavujú významné zdravotné riziká,“ uzavrela.

Bez ohľadu na to, či išlo zo strany Débory o žart alebo "trik", ktorý páchne viacerými spôsobmi, jeho vyskúšanie môže byť nebezpečné pre vaše zdravie. Hoci sa v súčasnosti apeluje na recykláciu odpadu, ľudský odpad je výnimkou. Vaše telo sa ho z nejakého dôvodu zbavilo, preto neexistuje dôvod, prečo by mohlo potieranie výkalov prospievať pokožke či inej časti tela.