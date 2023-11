Dermatológovia radia: Chcete obmedziť tvorbu vrások? Prestaňte spať v tejto POLOHE

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Spôsob, akým spíme, sa podpisuje na našej tvári a zanecháva na nej vrásky. Podľa odborníkov by sme mali eliminovať najmä spánok na boku. Ak to však nie je možné, treba zvýšiť starostlivosť o pleť kvalitnými hydratačnými kozmetickými prípravkami a špeciálnymi LED pomôckami.

Pravidelný spánok na boku môže v dôsledku nadmerného tlaku na tvár podporovať vznik jemných liniek, vrások a asymetrie. "To je dôvod, prečo ľudia zistia, že jedno z ich očí má trochu iný tvar alebo jedna strana ich pier je nižšie ako druhá. S pribúdajúcim vekom sú asymetrie čoraz viditeľnejšie. Navyše sa znižuje elasticita pokožky, takže môže trvať dlhšie, kým sa statické línie po prebudení hydratujú a obnovia," vysvetľuje očná chirurgička a lekárka pre estetiku tváre Maryam Zamaniová z Londýna.

TikTokerka Marianne si tieto poznatky osvojila na vlastnej koži, keď ju jeden zo sledovateľov upozornil na jej šikmé črty tváre. Sama ich považuje za jednu z jej najväčších neistôt. Vo svojom nedávnom príspevku, ktorý zaznamenal už viac ako 15 miliónov pozretí, ukázala pri analýze svojej asymetrie pomocou obráteného filtra, aké stopy na jej tvári zanechal pravidelný spánok na boku. Kontrast pravého a ľavého profilu sa zdá byť extrémny, píše denník New York Post.

Odborníci zdôrazňujú, že spánok na boku by mohol predstavovať riziko pre tých, ktorí si potrpia na svoj vzhľad. "Takmer každý dermatológ dokáže identifikovať, na ktorej strane človek spí," povedal dermatológ Dhaval Bhanusali z New Yorku. Táto pochmúrna realita je teda nočnou morou pre všetkých, ktorí sa dokážu vyspať len na boku. "Čo sa týka najšetrnejšieho spôsobu spánku k pokožke, spánok na chrbte s hlavou otočenou smerom do stredu určite najviac znižuje riziko vzniku kožných problémov súvisiacich so spánkom," vysveľuje dermatologička Rachel Maimanová z newyorskej nemocnice Mount Sinai. Nie každý sa však takto dokáže vyspať, a preto je potrebné, aby sa zlepšili poznatky o vankúšoch. S pribúdajúcim vekom totiž naše krčné a telesné kĺby potrebujú čoraz väčšiu oporu, ale príliš veľa vankúšov môže tieto problémy ešte zhoršiť.

Tým, ktorí sa odmietajú vzdať pohodlného spánku na boku, môže pomôcť obmedziť tvorbu neželaných vrások vytvorených tlakom na vankúš používanie hydratačných krémov, kyseliny hyalurónovej, retinolu či silikónového vankúšika na tvár alebo krk. Domáce masky a prístroje na báze LED diód môžu byť ráno obrovskou pomocou v boji proti všetkým formám deformácií, od jemných liniek a vrások až po zápalové reakcie, akými sú akné a vyrážky z tepla. Experti taktiež upozorňujú na to, aby ste nikdy nezabudli ukončiť ošetrenie tváre a akúkoľvek rannú rutinu ochranou pred slnkom.