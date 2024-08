TikTokerka sa podelila o jednoduchú frázu, ktorá odradí dotieravých mužov: Po tomto by odkráčal snáď každý!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak ste sa niekedy prechádzali sami po ulici, možno vás už oslovil niekto, kto chcel získať vaše číslo, hoci ste o to v skutočnosti nemali záujem. Je to niečo, čo zažilo mnoho žien, ale môže sa to stať komukoľvek. Brydie Monaghanová sa na sociálnych sieťach podelila o jednoduchú odpoveď, ktorú môžete v podobnej situácii použiť. Podľa jej slov skutočne funguje. Ako vysvetlila vo videu, ktoré publikovala na TikToku, jedného dňa k nej podišiel muž a začal sa s ňou rozprávať. Ona však jasne vyjadrila nezáujem, čo dotyčný ignoroval.

Preto mu povedala: „Je mi ľúto, ale nemám žiadne drobné.“ Vo videu ďalej vysvetlila: „Práve som sa prechádzala a tento chlapík prešiel okolo mňa so svojím psom a doslova si ma premeral očami. Pozdravil ma a pokúsil sa so mnou nadviazať konverzáciu.“ Po tom, čo mu povedala spomínanú vetu, vyzeral chlapík zmätene a následne dokonca nahnevane. „Pokračovala som ďalej v chôdzi,“ dodala Monaghanová.

Jej video zaujalo obrovské množstvo používateľov sociálnej siete. Mnohí chválili ženinu vynaliezavosť. „Skvelé! Toto mi vyčarí úsmev aj po zvyšok týždňa! Vyhrali ste,“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalšia komentujúca však vyzvala ľudí – najmä ženy – aby boli opatrné. „Milujem túto vetu, ale zároveň by som sa stopercentne bála násilnej reakcie. Takže asi by som nebola schopná takto pohotovo reagovať,“ dodala iná komentujúca.