Zabi turistu: Miestnym v obľúbenej dovolenkovej destinácii dochádza trpezlivosť! Znepokojivé odkazy a...

Španieli otvorene vyjadrujú svoju frustráciu voči cudzincom. V posledných týždňoch pribúdajú na verejných stavbách nápisy posielajúce turistov „domov“ a zopár z nich sa objavilo aj Barcelone. Autor posledného z nich v meste Manacor na Malorke však poriadne pritvrdil a prikazuje miestnym obyvateľom, aby „zabili turistov.“ Vládnuca konzervatívna Ľudová strana (PP) vyzvala ľudí v tejto oblasti, aby odsúdili takéto akty vandalizmu a označila ich za neopodstatnené, informuje denník Mirror. Úrady trvajú na tom, že napriek náladám miestnych obyvateľov sú turisti v Španielsku stále vítaní. Strana uviedla, že v regióne zaznamenala znepokojujúce šírenie grafitov s turisticko-fóbnymi odkazmi.

Hovorkyňa PP Maria Antonia Sanso Jaumeová vyzvala ľudí, ktorí uvažujú o podobných akciách, aby si to rozmysleli. „Tieto graffiti v žiadnom prípade nereprezentujú väčšinový názor obyvateľov Manacoru,“ napísala na sociálnej sieti, informuje portál Europa Press. „Turisti sú na našom ostrove vítaní. Takéto správanie je absolútne neospravedlniteľné,“ dodala. Incident sa odohral uprostred rozsiahlych nepokojov v Španielsku, kde desaťtisíce miestnych obyvateľov protestovalo proti masovému turizmu. Podľa Austrálčanky Freya Nobleovej, ktorá sa presťahovala do Španielska minulý rok, sú miestni obyvatelia na pokraji síl, informuje portál Yahoo News. Do ulíc Barcelony, kde príde ročne približne 26 miliónov turistov, vyšli tisíce protestujúcich a odsúdili prudký nárast cestovného ruchu.

Podobné akcie sa už konali aj na Kanárskych ostrovoch a Malorke, kde miestni obyvatelia prostredníctvom nápisov a osobne odkazovali cudzincom, aby „išli domov“. Ako hlavný dôvod znižujúcej sa kvality života uvádzali preľudnenie. Nobleová povedala, že turisti trávia čas najmä v centre, kde sú všetky obchodné reťazce a reštaurácie a v skutočnosti často neprispievajú k miestnej ekonomike a zaberajú veľa bytov, ktoré si miestni obyvatelia môžu ťažko dovoliť. Povedala, že Španieli sú právom otrávení a ich situácia je zložitá. Podľa oficiálnych údajov prenocovalo v roku 2023 v Barcelone takmer 26 miliónov návštevníkov, ktorí minuli 12,75 miliardy eur.

Organizácia Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic zameraná na zníženie cestovného ruchu uviedla, že návštevníci zvyšujú ceny a vytvárajú tlak na verejné služby, zatiaľ čo zisky sa prerozdeľujú nespravodlivo a zvyšujú sociálnu nerovnosť, informuje CNN. Zároveň zverejnila 13 návrhov na zníženie počtu návštevníkov a prechod mesta na nový model cestovného ruchu. Patrí medzi ne zatvorenie terminálov pre výletné lode, prísnejšia regulácia turistického ubytovania a ukončenie verejných výdavkov na propagáciu cestovného ruchu.