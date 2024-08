Ľudí vydesila zdanlivo obyčajná FOTO z podkrovia: To čo vykúka spoza dverí? Keď to uvidíte...

(Zdroj: Facebook/Ghosts Caught On Camera/Jente Andritsos)

Používateľka Facebooku Jente Andritsosová z Belgicka zdieľala na Facebooku v skupine s názvom „Ghosts Caught On Camera“ strašidelný záber. „Môj priateľ to zachytil na fotoaparát vo svojom podkroví... Čo si o tom myslíte?“ uviedla v popise fotografie, na ktorej je vidno rám dverí celkom obyčajnej podkrovnej izby. Ľuďom s orlím zrakom však neušiel strašidelný detail, a síce zvláštna tvár v ľavej hornej časti rámu dverí.

Niektorí ľudia na Facebooku boli presvedčení, že ide o skutočného ducha. Príspevok rýchlo získal stovky komentárov. „Vyzerá to desivo, je to strašidelné! Nemyslím si, že by som už niekedy mohol ísť hore do podkrovia, keby som to videl,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Odsťahoval by som sa, to je to, čo si myslím,“ pridal sa ďalší. „Oh, do čerta, to nie. Odchádzam,“ dodal tretí.

Iným ľuďom na fotke viac vadilo niečo iné – neporiadok. Jeden komentujúci zavtipkoval: „So všetkým tým neporiadkom v ceste sa k vám tá entita nedostane, takže sa nebojte.“ Druhý napísal: „Úbohý duch vykukuje spoza dverí a myslí si: Nepôjdem tam, kým nevyčistíš ten neporiadok.“ Tretí komentujúci sa podelil o vlastnú skúsenosť: „Podobná vec sa mi stala, keď som sa vrátil domov po tréningu. Išiel som do podkrovia a napravo odo mňa v rohu som videl sivú hromadu. Myslel som si, že je to balík, ale ono to okamžite zmizlo.“