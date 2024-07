Turistka varuje: Ak nechcete v Chorvátsku platiť 700-eurovú pokutu, TOTO nikdy nerobte! Dámy, čítajte

(Zdroj: TikTok/isabellelakinn)

Okrem videí zobrazujúcich krásy Chorvátska zverejnila Isabelle Lakinová aj jedno, v ktorom svojich sledovateľov a všetkých návštevníkov, najmä ženy, varovala pred fenoménom, na ktorý si treba dať pozor. „Ak nechcete dostať pokutu 700 eur, prehoďte si niečo na vrchný diel bikín, keď odídete z pláže. Chytia vás, nechcú, aby to turisti robili,“ uviedla vo videu.

„Ak si myslíte, že sa môžete len tak prechádzať po meste v bikinách, neodporúčam vám to. Poznám niekoľko ľudí, ktorí sa minulý rok popálili Nerobte to,“ varovala 23-ročná influencerka. Mnohí v komentároch boli týmto postupom prekvapení. Jedna z komentujúcich však napísala, že minulý rok ju nechceli obslúžiť v obchode práve preto, že na sebe nemala košeľu.

Ďalšia potvrdila, že informácia je skutočne pradivá. „Je to pravda. Pracujem ako vedúci zájazdu v Chorvátsku. Nikde by ste nemali chodiť v bikinách alebo bez košele po meste. Závisí to od šťastia,“ uviedla. Tretia komentujúca dodala, že podobné pravidlo platí aj v iných mestách či krajinách, napríklad na Sicílii v Taliansku.