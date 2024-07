Rodina sa vybrala na nebezpečnú trasu v Dolomitoch: Šokujúce ZÁBERY! Bez výbavy a s dieťaťom v náručí

(Zdroj: YouTube/MixNews-yv8xl)

TRENTO – Šokovaný horolezec zachytil nedbanlivú rodinu pri nebezpečnom výstupe v talianskych Dolomitoch. Na záberoch vidno, ako sa rodičia spolu s deťmi snažia zdolať výstup na Via Ferratu. Hrôzostrašný je najmä pohľad na otca, ktorý v rukách drží malé dieťa a opatrne sa presúva strmým terénom.

Neznámych rodičov a ich malé deti si všimol iný šokovaný horolezec, ktorý ich natočil na video, ako sa pokúšali zdolať nebezpečný výstup na úseku Bepi Zac na Via Ferratu. Trasa je klasifikovaná ako náročná a nachádza sa medzi skalnatým hrebeňom z Passo Selle do Forcella Laghet v pohorí Monzoni neďaleko Trenta. Sprievodca tvrdí, že trasa, ktorá dosahuje výšku 2730 metrov, nie je chránená a vedie cez nebezpečne úzke chodníky.

Na záberoch je vidieť, ako otec drží svoje dieťa v náručí a pri tom sa opatrne posúva smerom vpred. Neustále sa drží bezpečnostného lana nainštalovaného do skaly. Jeho manželka je vzadu a rovnako sa drží lana. Luigi Bartocci, ktorý video zverejnil, podľa denníka Daily Mail uviedol: „Pozrite sa na tohto šialenca, je úplne šialený. Je tu s malým dieťaťom v náruči. To je neskutočné. Sú vo výške takmer 3000 metrov a nemajú žiadne bezpečnostné vybavenie, nemajú nič.“

O pár minút neskôr Bartocci zbadal matku a dieťa, opäť zahraničných turistov, ako sa púšťajú do rovnakého nebezpečného zostupu. Malý chlapec sa nervózne držal lana, zatiaľ čo ho jeho matka povzbudzoval. „A potom sa hovorí, že sa v horách stávajú nehody,“ skonštatoval Bartocci. Walter Cainelli, prezident miestnej alpskej záchrannej služby, povedal: „Bohužiaľ, existuje rastúce podceňovanie existujúcich rizík. Ak dosiahnete bod, v ktorom nemôžete pokračovať, pretože nemáte správne vybavenie, otočte sa. Je to jednoduché. Veľakrát počas roka sme povolaní zasiahnuť a pomôcť ľuďom, ktorí idú do hôr nepripravení a bez správnej výbavy.“

(Zdroj: Getty Images)

Našťastie sa obom rodinám podarilo v bezpečí prejsť náročnú trasu. Napriek tomu Cainelli apeluje na turistov, aby nepodceňovali silu prírody. Ako uviedol, len v minulom roku talianski alpskí záchranári vykonali viac ako 12 000 operácií. Medzi 4. júlom a 7. júlom tohto roku zahynulo pri nehodách v talianskych horách šesť ľudí. Maurizio Fugatti, prezident provincie Trento, dodal: „Každý je v našich horách vítaný, ale najlepší spôsob, ako ich zažiť, je najskôr vypestovať si hlboký zmysel pre rešpekt. Nehrajte sa so životom.“