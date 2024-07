Zdravotníci sa podelili o strašidelné posledné slová pacientov: Z toho prvého budete mať husiu kožu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Presne toto chcel vedieť jeden z používateľov sociálnych sietí, ktorý sa na to opýtal ľudí na Reddite: „Aké najstrašidelnejšie posledné slová ste počuli od pacienta tesne pred jeho smrťou?“ Reakcie boli skutočne divoké. V komentároch sa objavilo viac ako 2 000 profesionálov, ktorí sa podelili o množstvo strašidelných posledných slov, z tých vám bude behať mráz po chrbte.

Muž v čiernom

Jedna osoba spomína na desivý moment, keď sa žena priznala, že len chvíľu pred tým, ako naposledy vydýchla, videla muža oblečeného v čiernom. To lekárku vydesilo natoľko, že potom už nechcela byť v miestnosti. „Keď som bola v nemocnici, jedna milá stará pani povedala mojej zdravotnej asistentke, že chce byť celá v bielom. Na otázku prečo, odpovedala: ‚Je tu muž v čiernom.‘ Pozrela sa do rohu miestnosti, ale nikto tam nebol. Vtedy som do izby vošla ja. Požiadali sme ju, aby opísala, čo vidí, a ona povedala: ‚Je celý v čiernom a má na hlave klobúk. Jeho oči sú červené.‘ Ona ho akoby očami sledovala, ako sa k nám približuje,“ prezradila a dodala, že pacientka neskôr v tú noc zomrela. Bolo to však nečakané. Ešte dlho po jej smrti lekárka odmietala vstúpiť do miestnosti, kde sa strašidelný incident odohral.

Predtucha

Ďalšia sestrička si spomenula na posledné slová svojej pacientky. Tá údajne povedala: „Myslím, že dnes zomriem.“ Sestrička však v komentári uviedla: „Všetko sa zdalo byť v poriadku. Bola stabilná. O pár hodín neskôr dostala infarkt. Boli to posledné slová, ktoré povedala.“

Anjelská návšteva

Niekto iný zasa zaspomínal na prácu na oddelení s ľuďmi s demenciou a Alzheimerovou chorobou. Zdravotníčka uviedla: „Môjmu veľmi obľúbenému pacientovi sa postupne zhoršoval zdravotný stav, tak som ho veľmi často kontrolovala. Dlho sme sa rozprávali a vtipkovali, ale v posledných dvoch týždňoch svojho života úplne prestal hovoriť a vôbec nevnímal rozhovor, ktorý sa týkal jeho osoby.“ Keď zdravotníčka večer skončila svoju obchôdzku s liekmi, pred odchodom z nemocnice ho išla navštíviť. Povedala mu, že na noc odchádza a že sa uvidia na druhý deň. „On sa mi pozrel do očí, tak úprimne sa usmial a povedal: ‚Vyzeráte ako anjel.‘ Prišlo mi to veľmi milé, pretože už niekoľko týždňov nevyzeral byť pri zmysloch. Na druhý deň ráno zomrel. Veľmi ma to rozhodilo,“ dodala.

Priznanie na smrteľnej posteli

Iný používateľov sociálnej siete uviedol: „Muž na smrteľnej posteli stále dokola opakoval ‚telo je v lese vedľa duba‘, až kým nezomrel.“ Ďalej vysvetlil, že na miesto, ktoré spomínal umierajúci pacient, upovedomil políciu. Tá prehľadala niekoľko lesov za mužovým domom, ale nikdy nič nenašla. Napriek tomu však zdravotník priznáva, že mu pri vypočutí strašidelných posledných slov nebolo všetko jedno.