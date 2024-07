Je pravda, že menštruačná krv priťahuje žraloky? Odborníci prišli s jednoznačnou odpoveďou! Dámy, čítajte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Leto a prázdniny často znamenajú relax a užívanie si aktivít, ako je plávanie a potápanie v mori. Mnohé dievčatá a ženy, najmä počas menštruácie, sa však obávajú o bezpečnosť kvôli večnej záhade, či môže menštruačná krv prilákať žraloky. Ako píše odborníci z Floridského múzea, žraloky sú známe svojim mimoriadnym čuchom. Korisť dokážu odhaliť na vzdialenosť niekoľko stoviek metrov. Žraloky môžu ľahko rozoznať aj menštruačnú krv, no tiež i moč alebo iné telesné tekutiny. Napriek tejto schopnosti neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by podporoval, že menštruácia zvyšuje riziko uhryznutia žralokom.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalším dôležitým faktorom je tlak vody, ktorý môže pri plávaní dočasne zastaviť tok menštruačnej krvi. To výrazne znižuje šance na uvoľnenie akejkoľvek krvi do vody, čím sa znižuje riziko prilákania žralokov. Historické údaje ukazujú, že muži sú častejšie obeťami uhryznutia žralokmi ako ženy. Na každých osem uhryznutých mužov pripadajú len dve ženy. Tento rozdiel nie je spôsobený preferenciami žralokov, ale skôr odráža väčší počet mužov, ktorí sa venujú aktivitám, ako je surfovanie, potápanie a kondičné plávanie, ktoré zvyšujú riziko stretnutia so žralokmi.

Ak chcete minimalizovať riziko, môžete zvážiť vyhýbanie sa plávaniu počas menštruácie. Mnohé ženy však môžu počas menštruácie bezpečne plávať a potápať sa bez zvýšeného rizika stretnutia so žralokmi. Ako ukazujú súčasné štatistiky, neexistuje žiadny zjavný vzor pre zvýšený výskyt žralokov v dôsledku menštruácie.