Vegánka odhalila, že ju priateľ podviedol: Usvedčilo ho posledné objednané jedlo! Keď zistíte, čo urobil...

(Zdroj: Instagram/eusabrinalow)

Brazílčanka Sabrina Lowová údajne pristihla svojho priateľa, ako si objednal salámovú pizzu. „Nemohla som uveriť tomu, čo som videla,“ uviedla vegánska influencerka po tom, ako zbadala objednávku v aplikácii na telefóne svojho nápadníka, informuje miestny portál Terra. Celá vec sa jej zdala byť veľmi podozrivá, pretože o sebe tvrdil, že je vegán ako ona. Preto jej napadlo, že pizza mohla byť pre niekoho iného.

„Vedela som, že to nie je pre neho,“ uviedla. „Vždy sme sa rozprávali o tom, že je dôležité byť vegánom a patrilo to k našim hlavným hodnotám. Zamilovala som sa do neho práve z tohto dôvodu,“ dodala. Objednávka údajne na ňu zapôsobila ako úder. Keď napokon priateľa konfrontovala, najskôr popieral obvinenie a nakoniec sa priznal, že pizza bola naozaj pre neho.

„Vtedy som si uvedomila, že náš vzťah je zničený. Aplikácia bola mojím spojencom, ktorý ukončil túto lož,“ povedala Sabrina a doplnila, že všetko vnímala ako zradu, pretože bola presvedčená o tom, že jej muž nikdy nebude jesť mäso. Neprezradila však, či mu nakoniec dala kopačky.