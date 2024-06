Chlapík prezradil, ako jednoducho a lacno odpudíte dážď z čelného skla vášho vozidla: Toto musíte skúsiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Používateľ TikToku známy ako @daddybrownn, ktorý sa môže pochváliť 200 000 sledovateľmi, sa na sociálnej sieti podelil o trik, ktorý odpudzuje dážď a ktorý môžete vyskúšať na svojom čelnom skle. Video rýchlo nazbieralo viac ako 29 900 pozitívnych reakcií a tisíce zdieľaní. Povedal: „Tu je tip, ktorý vám zjednoduší život a ušetrí peniaze. Toto je môj obľúbený trik. Sóda bikarbóna je tá tajná prísada. Môžete ju použiť na čelné sklo, aby odpudzovala dážď. Nemusíte míňať peniaze na značkové veci, môžete to urobiť za pár eur a funguje to úplne rovnako. Všetko, čo potrebujete, je vlhká handra a trochu jedlej sódy.“

Demonštroval svoju bystrosť a pokračoval: „Vezmete si vlhkú handru a sódu bikarbónu a potom ju nasypete na čelné sklo, kým sa nerozpustí, ani to netrvá dlho. Je to také jednoduché a ak sa pozriete na všetky ostatné výrobky, sóda bikarbóna je jednou z ich zložiek. Prečo by ste mali míňať ďalšie peniaze?“ Hoci je trik so sódou bikarbónou úžasný, nie všetkým používateľom sociálnej siete sa zapáčil.

Jeden z komentujúcich uviedol: „Sóda je veľmi dôležitá. Chcel by som vidieť, ako na auto striekate vodu a ukážete nám, ako to fungovalo.“ Ďalší dodal: „Môžete si tiež navoskovať čelné sklo, aby ste odpudzovali dážď.“ Tretí však tvrdil: „Dnes to vyskúšam!“ Jedlá sóda nie je len základom kuchyne. Tento skromný predmet v domácnosti je hviezdou, pokiaľ ide o neutralizáciu pachov a riešenie čistiacich úloh. Je tiež skvelým pomocníkom pri odstraňovaní odolných škvŕn a čistení zložitých miest, ako je napríklad rúra.