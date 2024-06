Najsexi vedkyňa na svete šokovala ľudí: Bojuje so smrteľnou chorobou! Z pohľadu na jej brucho vás strasie

(Zdroj: Instagram/rosiekmoore)

Najsexi vedkyňa sveta sa podelila o nešťastnú novinku – lekári jej diagnostikovali smrteľnú chorobu. Vo videu na Instagrame ekologička Rosie Mooreová informovala svojich 192 000 sledovateľov, že sa počas cesty po Južnej Amerike nakazila horúčkou dengue. Dengue je vírusová infekcia prenášaná dvoma druhmi komárov, ktorá sa prejavuje príznakmi podobnými chrípke vrátane náhlej horúčky (ktorá môže trvať až šesť dní), silných bolestí hlavy, opuchnutých žliaz, extrémnej únavy a slabej červenej vyrážky na hornej časti tela, informuje Svetová zdravotnícka organizácia. Hoci je závažná horúčka dengue zriedkavá, komplikácie môžu byť smrteľné.

Mooreová vo svojom videu vysvetlila, že na začiatku svojej cesty objavila na sebe tonu uhryznutí od hmyzu, no začala sa cítiť divne až po niekoľkých dňoch, čo je typické pre nástup horúčky dengue. Jej prvým príznakom bola extrémna bolesť očí, po ktorej nasledovala horúčka. „Bolesť bola taká zlá, že som nemohla vstať z postele a snažila som sa ochladiť všetkými možnými prostriedkami,“ priblížila.

Po návrate do USA sa Mooreovej na tele objavila šialená vyrážka, čo ju nakoniec prinútilo dať sa otestovať na horúčku dengue. „Na horúčku dengue neexistuje žiadna špecifická liečba a hoci môže byť smrteľná, väčšina prípadov je menej závažná,“ pokračovala Mooreová. „Pred stanovením diagnózy som mala veľa príznakov, napríklad stratu chuti do jedla (denne sme prešli osem až 19 kilometrov a celé dni som nebola schopná zjesť ani jedno jedlo), bolesti očí, zimnicu a horúčku. Váhala som, či sa o to podeliť, pretože mám pocit, že veľa ľudí sa bojí cestovať do odľahlejších miest,“ uviedla ďalej.

Na otázku jedného z jej sledovateľov, aká bola jej rekonvalescencia, Mooreová odpovedala, že tá jej bola pravdepodobne horšia, pretože sa venovala extrémnej fyzickej aktivite, aj keď sa necítila dobre. „Ale asi dva týždne som nemala žiadnu energiu, bolo pre mňa ťažké len chodiť,“ dodala.