Žena (34) si pamätá 95 percent svojho života: Jej úplne prvá spomienka pochádza z maternice! Šokujúca príčina

BRISBANE - Tridsaťštyriročná Rebecca Sharrocková má nadštandardne autobiografickú pamäť. Vďaka nej si do najmenších detailov pamätá autobiografické udalosti aj z obdobia, na ktoré si bežní ľudia nedokážu spomenúť. V priebehu niekoľkých týždňov sa dokonca naučila plynule hovoriť dvoma jazykmi.

U priemerného človeka sa najstaršia spomienka, ktorú si dokáže vybaviť, viaže približne na vek dva a pol roka. Austrálčanka Rebecca Sharrocková si však dokáže spomenúť na obdobie, keď mala len 12 dní a tvrdí, že si pamätá aj to, ako bola iba plod v maminom lone. Trpí totiž vzácnou diagnózou, známou ako vysoko nadradená autobiografická pamäť (highly superior autobiographical memory), čiže H-SAM. „Moja myseľ sa jednoducho nedokáže zbaviť odpadkov z minulosti. Moja najstaršia spomienka pochádza pravdepodobne z obdobia, keď som bola ešte plodom v maternici. Zaujímavé je, že k spomienke nemusím mať žiadny osobný význam. Momentálne by som povedala, že si pamätám 95 percent všetkého, čo sa mi v živote stalo,“ prezradila pre denník The Sun.

Jasne si spomína na detstvo

Sharrockovej diagnostikovali H-SAM až 23. januára 2011, keď mala 21 rokov. Tvrdí, že pôvodne jej vo veku 16 rokov nesprávne diagnostikovali obsedantno-kompulzívnu poruchu (OCD), pretože „obsedantne“ prežívala minulé zážitky. Spomienky na detstvo, ako napríklad na to, ako jej v škole zobrali hračky, ju skutočne rozrušovali napriek tomu, že pôsobia banálne. „Vždy som svoje spomienky pripisovala OCD,“ povedala. „Keď som mala flashback, spomenula som si aj na moje emócie. Nepamätám si len minulosť, ale dostávam aj všetky zmyslové informácie, ktoré som v tej chvíli mala. Mám spomienku na to, ako som bola poškriabaná, ako som mala hlavu schovanú medzi nohami. Vedci mi povedali, že to mohlo byť z obdobia, keď som bola v maternici,“ šokuje Austrálčanka.

Keď prežívala chvíle z detstva, cítila nedospelé emócie. Veľmi často ich spustila udalosť, ktorá sa skutočne stala, keď bola Sharrocková ešte dieťa. „Rozčuľovala som sa kvôli bezvýznamným veciam, ako napríklad nad tým, že mi v škole niekto ukradol lízanku. Alebo keď som v škôlke postavila vežu z lega, prišlo dieťa a prevrátilo ju. Teraz by som to nazvala banalitou, ale cítila som kvôli tomu veľký hnev. A samozrejme, keď ste naozaj malí, nie je to triviálne,“ prezradila.

Prvé spomienky

Austrálčanka hovorí, že jej najstaršia spomienka pochádza z 23. decembra 1989, keď mala len 12 dní a fotografovali ju. „O mnoho rokov som o tomto zážitku rozprávala mame. V skutočnosti mám však nejaké spomienky aj z obdobia predtým, ale nemohla som ich datovať, pretože som bola príliš malá na to, aby som pochopila koncept kalendára,“ uviedla. Všetky flashbacky, ktoré sa jej preháňajú hlavou, neprestávajú a pociťuje pri nich nespavosť. „Moja myseľ jednoducho nikdy nezostane ticho,“ dodala Sharrocková.

Požehnanie a prekliatie zároveň

H-SAM môže spôsobovať vážne problémy s duševným zdravím. Sharrocková hovorí, že bojuje s nespavosťou a kvôli traume a úzkosti potrebuje terapiu. V noci ju často trápia intenzívne záblesky a vtedy sa zvykne upokojiť počúvaním klasickej hudby. Tento stav pamäti je v podstate zdravotná záležitosť a spôsobuje jej problémy v každodennom živote. „Niekedy, ak je moja myseľ veľmi chaotická, klasická hudba nezaberie a vezmem si valium, ktoré mi predpísal lekár. Musím absolvovať terapiu, pretože H-SAM spôsobuje úzkosti a depresie. Je veľmi málo terapeutov, ktorí dokážu liečiť môj stav a musia si požičiavať postupy z terapie posttraumatickej stresovej poruchy. Je to dosť experimentálne,“ priblížila.

Sharrocková sa snažila využiť túto abnormalitu na niečo pozitívne a pred desiatimi týždňami sa začala učiť francúzštinu a španielčinu. Za dva mesiace sa z úplnej začiatočníčky prepracovala na úroveň plynulo hovoriacej. „Moja učiteľka je z Marseille a teraz sa s ňou dokážem rozprávať francúzsky,“ povedala. „Sledujem španielsku a francúzsku televíziu bez titulkov. Všetko, čo som sa učila na hodinách, už viem a stačí si len precvičiť výslovnosť. Dúfam, že sa budem ďalej učiť taliančinu,“ uviedla ďalej.

Čo je to vysoko nadradená autobiografická pamäť (H-SAM)?

Ľudia s H-SAM majú vynikajúcu schopnosť vybaviť si konkrétne detaily autobiografických udalostí. Majú tendenciu tráviť veľké množstvo času premýšľaním o svojej minulosti. Tento neurologický stav je neuveriteľne zriedkavý a bol diagnostikovaný len 62 ľuďom na celom svete. H-SAM po prvý raz identifikovali výskumníci z Centra pre neurobiológiu učenia a pamäti na Kalifornskej univerzite v Irvine v roku 2006. Profesor James McGaugh a jeho kolegovia zaznamenali prvý známy prípad u účastníka výskumu známeho ako „AJ“, neskôr identifikovaného ako Jill Priceová.

Keď tejto žene povedali dátum, dokázala určiť, na ktorý deň v týždni pripadol a čo v ten deň robila. Odvtedy bolo identifikovaných viac ľudí s touto bizarnou a mimoriadnou schopnosťou. Predchádzajúce štúdie uskutočnené na Kalifornskej univerzite v Irvine uvádzajú, že osoby s H-SAM majú vynikajúce schopnosti v autobiografickom spomínaní, ale v štandardných laboratórnych pamäťových testoch sa nelíšia od ostatných. Štúdie magnetickej rezonancie ich mozgu ukazujú, že špecifické oblasti a siete sa môžu líšiť od priemerného človeka. Táto práca je však zatiaľ len v počiatočnom štádiu.