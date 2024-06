Tínedžerku pri pohľade na toaletu striaslo: Pozrite, čo číhalo vnútri! Budete zhrození, veď to vyzerá ako...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rodičia tínedžerky podivný nález v toalete zmietli zo stola. Používatelia sociálnej siete ju rýchlo ubezpečili, že má právo na obavy a poradili, aby vyhľadala odbornú radu. „Prosím, pomôžte! Toto som našla v mojej záchodovej mise,“ napísala tínedžerka v príspevku. „Nedávno som zistila, že mi v záchodovej mise trčí hnedá vláknitá vec podobná koreňu, ktorá nezmizne bez ohľadu na to, koľkokrát ju spláchnem,“ uviedla ďalej. Podelila sa aj o dve fotografie tohto nezvyčajného predmetu. „Vyzerá to ako chumáč strún, ktorý len tak pláva, čo je trochu nechutné. Chcela by som vedieť, či je to nejaký druh plesne, zvyšku alebo niečo podobné,“ dodala.

Skúsenejší inštalatéri rýchlo zareagovali a naznačili, že by to v skutočnosti mohla byť rastlina, ktorá napadla jej kúpeľňu. „Korene stromov alebo huby,“ navrhol jeden používateľ. „Ani jedno nie je skvelé. Aký starý je váš dom? V každom prípade to nie je bežný problém. Vaši rodičia s tým musia niečo urobiť,“ dodal. Druhý komentujúci súhlasil: „Korene stromov, to mi tiež napadlo ako prvé. Je priamo pri vašom dome veľký strom? Aký starý je váš dom? Ak je dostatočne starý, môžu byť pod doskou liatinové vodovodné potrubia, ktoré boli narušené a poškodené koreňmi stromov. Alebo usadzovanie betónovej dosky porušilo potrubia, čo spôsobilo, že korene stromov hľadajú zdroj vody.“

Britská spoločnosť vykonávajúca kanalizačné služby Drainflow Ltd vysvetľuje, že korene stromov a veľkých kríkov sa môžu prirodzene rozširovať do strán a hľadať v pôde vlhkosť a živiny. Na svojej webovej stránke upozorňujú, že bočný rast často vedie k tomu, že sa tieto korene dostanú do kontaktu s drenážnymi a kanalizačnými rúrami. „Keď dôjde k netesnosti potrubia, oportunistické korene stromov využijú príležitosť preniknúť do potrubia. Akonáhle koreň získa prístup a zväčší existujúce trhliny, vytvorí ideálne prostredie pre rýchlu expanziu okolo potrubia aj v ňom. Časom môže tento nekontrolovaný rast spôsobiť značné škody na vašom odvodňovacom systéme,“ informuje webová stránka.