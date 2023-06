Expertka ohromila teóriou o Tutanchamónovej smrti: Bol typický tínedžer, možno zomrel takto!

Experti dlho verili, že Tutanchamón zomrel na otvorenú ranu, keď bol čoraz viac oslabený maláriou. Egyptologička a nezávislá výskumníčka Sofia Azizová však prišla s novou kontroverznou teóriou, ktorá naznačuje, že v skutočnosti mohol zomrieť pri autonehode pod vplyvom alkoholu. Odborníčka si myslí, že mladý faraón bol typický tínedžer, ktorý riadil vysokorýchlostný voz pod vplyvom alkoholu, konkrétne vína. Práve táto katastrofa mu spôsobila život ohrozujúce zlomeniny nôh, ktoré sa infikovali a viedli k pomalej smrti. "Bol ako typický tínedžer, pil a pravdepodobne jazdil príliš rýchlo," povedala Azizová pre BBC Science Focus.

V roku 2010 skupina egyptológov röntgenologicky skúmala faraónovu múmiu, aby lepšie pochopili príčinu jeho smrti. Zistili, že kráľ, ktorý mal len 19 rokov, mal v čase smrti nielen maláriu, ale aj viaceré poruchy. Predchádzajúce štúdie tvrdili, že dokázal kráčať iba o paličke, keďže oligodaktýliu na pravej nohe a okrem toho ho tiež trápila bolestivá Köhlerova choroba. Vedci však dospeli k záveru, že ho zabila zlomená noha, pričom príčina tohto javu doposiaľ nie je jasná. Azizová teraz úplne vylúčila tieto teórie, pričom poukázala na majetok v jeho hrobke. Dlho sa verilo, že starovekí Egypťania boli pochovaní s každodennými predmetmi, ktoré mohli použiť aj v posmrtnom živote. Odborníci predtým uviedli, že semená a plody nájdené v Tutanchamónovej hrobke naznačujú, že tesne pred smrťou sa liečil z nejakého zranenia.

Azizová poukázala na šesť vozov, brnenie a skrýšu vína, ktoré sa tam tiež našli. Tieto predmety naznačujú, že nebol postihnutý a jazdil na vozoch ako „kráľ bojovník“, povedala. Je preto presvedčená, že počas jazdy Tutanchamón narazil do „palubnej dosky“ voza, čo viedlo k život ohrozujúcej rane. Tvrdí, že krivá noha mu v skutočnosti nerobila problém – išlo skôr o skreslenie spôsobené počas procesu mumifikácie. Jednou z príčin je podľa Azizovej tesné obväzovanie a aplikácia živice, pričom sa vyjadrila aj k jeho dobre vyrovnaným nohám. "Na základe výskumu Tutanchamóna si osobne nemyslím, že by existovali dôkazy o tom, že by bol postihnutý," povedala.

"Nazývame to pseudopatologické zmeny. Vychádzkové palice boli len znakom kráľovskej hodnosti. Jeho nohy boli dobre zarovnané, ak by mal deformáciu, mal by ťažkosti s chôdzou, ale dlhé kosti o tom jednoducho nenasvedčujú," uviedla ďalej expertka. Napriek tomu ale priznáva, že v súvislosti s jej teóriou existuje množstvo neistôt, pretože informácie o Tutanchamónovi sa od otvorenia jeho hrobky v roku 1922 skreslili. "Zrejme sa nikdy nedozvieme, ako presne zomrel," dodala.