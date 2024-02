Dermatologička odhalila ŠESŤ vecí, ktoré by svojim vlasom nikdy neurobila: Tieto chyby určite robíte aj vy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Experimentovanie s účesmi či testovanie produktov môžu predstavovať skvelý spôsob, ako si vyskúšať nový imidž. Odborníci však uvádzajú, že niektoré činnosti môžu vašu korunu krásy nielen veľmi zaťažovať, ale aj poškodiť. Dermatologička upozorňuje na šesť vecí, ktorým by sme sa mali pri manipulácii s vlasmi úplne vyhýbať.

Dermatologička a dermatologická chirurgička Neera Nathanová z Harvardu upozorňuje, že existuje šesť konkrétnych vecí, ktoré by vzhľadom na svoje lekárske znalosti nikdy nerobila so svojimi vlasmi. Vo videách, ktoré publikovala na TikToku, prezradila, čomu sa vyhýba, aby mala zdravšiu pokožku hlavy a krajšiu hrivu.

1. Nesprávne sušenie vlasov

Ak máte fén nastavený na nesprávnu teplotu, vlasy si ľahko poškodíte. Odborníčka však upozorňuje, že vlasy poškodzuje aj sušenie vlasov vzduchom. V skutočnosti totiž spôsobuje napučanie vlasového stvolu, čo môže zvýšiť jeho náchylnosť na lámanie, vysvetlila v nedávnom videu na TikToku. Podľa jej slov majú tento problém najmä ľudia s viac štruktúrovanými vlasmi. Najbezpečnejší spôsob sušenia vlasov je podľa nej fénovať ich na najnižšom stupni a držať fén šesť centimetrov od vlasov.

(Zdroj: Getty Images)

2. Nosenie pevných účesov

Nathanová tiež uviedla, prestala nosiť pevné účesy, pretože tiež trpela vypadávaním vlasov. „Ak si ťaháte vlasy dozadu a bolia vás, je to príznak poškodenia vlasového folikulu. Existuje stav, ktorý poznáme ako trakčná alopécia na vlasovej línii a tá môže viesť k trvalému a nezvratnému vypadávaniu vlasov,“ vysvetlila. Okrem toho dodala, že ak zvyknete nosiť zafixované účesy, bude lepšie striedať ich s voľnejšími a meniť ich každé dva až tri týždne. Striedanie typov účesov totiž pomáha znížiť bolesť a lámavosť.

(Zdroj: Getty Images)

3. Plávanie bez plaveckej čiapky

Dermatologička tvrdí, že ďalším zlozvykom, ktorý poškodzuje vlasy, je plávanie v chlórovaných bazénoch bez kúpacích čiapok. „Chlór má za úlohu dezinfikovať, čo môže vlasy zbaviť vlhkosti,“ hovorí. Ak si už namočíte vlasy v chlórovanom bazéne, mali by ste si ich hneď umyť šampónom a kondicionérom. Upozorňuje tiež, že si môžete pred plávaním aplikovať do vlasov kokosový olej, ktorý ich pomôže ochrániť.

4. Vyhýbanie sa umývaniu

Do centra pozornosti sa opäť raz dostáva takzvaný tréning vlasov. Jeho princíp spočíva v tom, že si neumyjete vlasy, aby sa vytvoril prirodzený mazový kondicionér. Nathanová však tvrdí, že by tento trend nikdy neskúšala. „Doba dlhšia ako týždeň bez umývania vlasov je možno fajn pre pramene, ale je to hrozné pre pokožku hlavy,“ uviedla v druhom videu na sociálnej sieti „Nahromadenie produktov s odumretými kožnými bunkami a olejom môže viesť k zápalom, rednutiu vlasov alebo ich vypadávaniu,“ dodala. Namiesto takéhoto tréningu odporúča obmedziť aplikáciu šampónu na korienky vlasov, čím sa podľa nej čistí pokožka hlavy a zároveň sa zachová vlhkosť vlasových vlákien.

5. Nanášanie olivového oleja na pokožku hlavy

Prírodné ingrediencie v starostlivosti o vlasy môžu priniesť skvelé výsledky, ale Nathanová upozornila, že by si nikdy nenanášala na pokožku hlavy olivový olej. „Vytvára živnú pôdu pre kvasinky, ktoré spôsobujú lupiny, čo môže ovplyvniť zdravý rast vlasov,“ priblížila. Ak máte radi olejové produkty, je lepšie použiť čajovníkový, rozmarínový alebo kokosový olej.

(Zdroj: Getty Images)

6. Aplikácia brazílskeho keratínu

Nathanová uviedla, že sa kategoricky vyhýba brazílskemu keratínu. Táto procedúra sa používa na vyrovnanie kučeravých vlasov, aby získali prirodzene rovný vzhľad. „Nielenže môže obsahovať známy karcinogén formaldehyd, ale môže poškodiť vlasové folikuly, viesť k zjazveniu a spôsobiť trvalé vypadávanie vlasov,“ upozornila. Odborníci zároveň varujú, že keratínové prípravky označené ako „bez formaldehydu“ môžu obsahovať metylénglykol, čiže roztok, ktorý sa pri kontakte so vzduchom mení na plynný formaldehyd. Mnohí vedci vyzývajú na zákaz týchto výrobkov. Americké noviny The New York Times uvádzajú, že ich použitie sa spája s myeloidnou leukémiou a zriedkavými druhmi rakoviny nosa a hltana.