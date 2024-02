Z Kennedyho vesmírneho centra v USA úspešne odštartovala raketa Falcon 9

Na snímke štart rakety SpaceX Falcon 9 z Kennedyho vesmírneho strediska na americkom Myse Canaveral (Zdroj: TASR/AP Photo/John Raoux)

WASHINGTON - Z Kennedyho vesmírneho centra v americkom štáte Florida vo štvrtok ráno úspešne odštartovala raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX, ktorá do vesmíru vyniesla sondu Odysseus spoločnosti Intuitive Machines. Modul Odysseus sa pokúsi o prvé úspešné pristátie americkej vesmírnej lode na Mesiaci od ukončenia programu Apollo pred viac ako 50 rokmi.

Odysseus sa po úspešnom štarte oddelil od nosnej rakety a bol navedený na obežnú dráhu okolo Zeme. Tam sa mu aktivoval motor, ktorý mu má pomôcť nabrať potrebnú rýchlosť na let k Mesiacu. Pokus o pristátie na Mesiaci je naplánovaný na 22. februára. Odysseus má pristáť 300 kilometrov od južného pólu, v kráteri Malapert A. Je to jedno z 13 plánovaných miest pristátia pre misiu Artemis III.

Misia IM-1 (Intuitive Machines mission 1) má trvať sedem dní, kým na mieste nenastane noc, ktorá pripraví solárne panely o zdroj energie. Let IM-1 je jednou z misií, ktoré americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zveruje súkromným prevádzkovateľom v rámci svojho lunárneho programu Artemis, ktorý plánuje do konca roka 2026 vyslať astronautov späť na Mesiac.

Spoločnosť Intuitive Machines uvádza, že jej lunárny pristávací modul v tvare šesťuholníkového valca stojaceho na štyroch nohách má výšku 4,3 metra a priemer 1,6 metra. Je poháňaný 3D vytlačeným motorom poháňaným kvapalným metánom a kyslíkom.

Ako informoval web Science & Vie, sonda môže niesť 130 kilogramov užitočnej záťaže. Na jej palube sa nachádza šesť vedeckých prístrojov NASA, ktoré sa použijú na prípravu misií programu Artemis. Patrí medzi ne aj súbor kamier, ktoré budú snímať pristátie na Mesiaci s bezprecedentnou presnosťou - SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies).

V náklade je aj termoreflexný povlak vyvinutý značkou technického oblečenia Columbia. Táto tkanina s názvom Omn-Heat chráni kryogénnu pohonnú nádrž kozmickej lode. Na Zemi sa používa ako podšívka vo viac ako 80 modeloch búnd, obuvi a doplnkov značky Columbia.

Pristávací modul so sebou nesie sériu diel umelca Jeffa Koonsa a je tam aj kamera Eaglecam, ktorá bude umiestnená asi 30 metrov nad mesačným povrchom a bude snímať pristátie na Mesiaci. Raketa Falcon 9, ktorá modul do vesmíru vyniesla, odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride o 07.05 h SEČ. Išlo o 18. let nosnej rakety, ktorá sa o 07.13 h SEČ vrátila na pristávaciu zónu 1 na odpaľovacej základni na Myse Canaveral.

Sonda Odysseus bola do vesmíru vynesená viac ako mesiac po neúspechu misia Peregrine-1 spoločnosti Astrobotic. Doteraz sa mäkké pristátie na Mesiaci podarilo iba štyrom vesmírnym agentúram: Sovietsky zväz bol prvý v roku 1966, po ňom nasledovali Spojené štáty. USA sú stále jedinou krajinou, ktorá na Mesiac vyslala ľudí. Čínska misia za posledných desať rokov úspešne pristála trikrát a Indii sa to podarilo na druhý pokus v minulom roku. Súkromné misie Izraela a Japonska, ako aj nedávny pokus ruskej vesmírnej agentúry, boli neúspešné.