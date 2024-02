Šesť kľúčových príznakov, ktoré môžu signalizovať RAKOVINU prsníkov: Páni, toto sa týka aj vás!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nezáleží na tom, či sú vaše prsia malé, veľké, umelé či prírodné, vždy treba dávať pozor na to, aby boli zdravé. Rakovina prsníkov sa nemusí prejaviť iba hrčkou a tá sa zase nemusí vždy objaviť na prsiach. Poprední britskí chirurgovia a zakladatelia kliniky plastickej chirurgie v Londýne Implant Health, Paul Harris, Amir Sadri a Aadil Khan, pre The Sun prezradili, na čo si treba dávať pozor.

1. Zmena tónu pleti

Pri pohľade do zrkadla by mali mať vaše prsia rovnaký odtieň a štruktúru pleti ako zvyšok vašej pokožky. "Pokožka na prsiach by mala mať rovnomerný tón a nemala by vôbec meniť farbu ani mať vyrážku. Ak sa u vás vyskytnú nejaké zmeny, ako sú vyrážky, opuch, začervenanie alebo akékoľvek stmavnutie kože, mali by ste sa poradiť s lekárom," uviedli chirurgovia. Je tiež dôležité pravidelne kontrolovať zmenu na koži, ktorá môže vyzerať ako pomarančová kôra. Práve tá je jedným z potenciálnych príznakov rakoviny prsníka.

2. Nezvyčajné hrčky alebo hrbolčeky

Ak si všimnete akékoľvek nezvyčajné alebo tvrdé hrčky na jednom alebo oboch prsníkoch, mali by ste sa porozprávať so svojím lekárom. "Nemusí to byť nič a pravdepodobne to nebude rakovinové, ale je dôležité uistiť sa," vysvetlili chirurgovia. Existujú aj iné príčiny hrčiek na prsiach, ako je napríklad cysta. Najlepšie je preto vyhľadať odbornú pomoc.

3. Bolesť

Odborníci uviedli, že bolesť v prsiach vo všeobecnosti nepredstavuje dôvod na obavu. "Bolesť môže súvisieť s vaším mesačným cyklom a je výsledkom hormonálnych zmien. Ďalším jednoduchým dôvodom môže byť vaša podprsenka, takže kľúčom je uistiť sa, že máte podprsenku, ktorá správne sedí." Zároveň podotkli, že takmer všetky ženy nosia nesprávnu podprsenku, čo môže spôsobiť rôzne komplikácie. Ak však pociťuje bolesť pŕs oveľa viac ako zvyčajne, určite navštívte odborníka.

4. Teplota

Prsníky by mali mať vždy rovnakú teplotu ako zvyšok tela, takže ak spozorujete teplé miesto alebo akékoľvek začervenanie, poraďte sa so svojím lekárom. "Mohol by to byť zápal prsného tkaniva nazývaný mastitída, ktorý postihuje menej ako 30 percent dojčiacich žien. Ale aj muži môžu dostať mastitídu," upozornili experti. Teplo na prsiach môže byť spôsobené aj natiahnutím svalu pri cvičení.

5. Citlivé alebo opuchnuté podpazušie

Pri samovyšetrení prsníkov si vždy skontrolujte podpazušie. V podpazuší sa nachádzajú lymfatické uzliny, ktoré sú zhluky tkaniva veľkosti hrášku a pomáhajú imunitnému systému vášho tela bojovať proti infekciám. Ak si všimnete akékoľvek citlivé miesto alebo opuch v tejto oblasti, nepanikárte, môže to byť obyčajný zarastený chlp. Ak sa ale hrčky stále zväčšujú alebo sú bolestivejšie, alebo máte horúčku, nevysvetliteľnú stratu hmotnosti či nočné potenie, navštívte odborníka.

6. Výtok či krvácanie z bradaviek

Ak ste tehotná alebo sa vám nedávno narodilo dieťa a dojčíte, výtok z bradaviek môže byť bežný. Odborníci ale varujú, že ak spozorujete tento alebo akýkoľvek iný výtok mimo dojčenia a tehotenstva, mali by ste navštíviť odborníka. Je dôležité poznať svoje prsia a dať si všetko neobvyklé skontrolovať u lekára alebo sa objednať na vyšetrenie prsníkov.