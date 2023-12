Vedci vyvinuli hrozivú kalkulačku: Dokáže predpovedať, kedy zomriete a koľko budete zarábať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/hirun)

Vedci z Dánska a USA vyvinuli model s názvom "Life2vec" fungujúci ako chatbot, ktorý využíva existujúce údaje na predpovedanie toho, čo bude nasledovať. Presný bol približne v 78 percentách prípadov, čo ho stavia na úroveň iných algoritmov navrhnutých na predpovedanie podobných životných výsledkov. Jeho autori vycvičili algoritmus strojového učenia na obrovskom súbore údajov z Dánska, keď mu poskytli najrôznejšie informácie o viac ako šiestich miliónoch skutočných ľudí. Išlo o údaje o ich príjmoch, povolaní, mieste bydliska, zraneniach a histórie tehotenstva.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: thinkstock.com)

Konečným výsledkom bol model, ktorý dokáže spracovať jednoduchý jazyk a vytvoriť predpovede o pravdepodobnosti predčasného úmrtia alebo o príjme človeka počas jeho života. Medzi faktory, ktoré môžu viesť k skoršiemu úmrtiu, patria mužské pohlavie, diagnóza duševného zdravia či kvalifikovaná profesia. Naopak, medzi veci, ktoré súvisia s dlhším životom, sa zaraďujú vyšší príjem a zastávanie vedúcej funkcie.

Predpovedá, kam sa bude uberať váš životný príbeh

Ak beriete do úvahy každú časť svojho života, Life2vec prostredníctvom zadaných viet predpovedá, kam sa bude váš životný príbeh uberať na základe toho, čo bolo doteraz napísané. Je to podobné ako pri modeli ChatGPT, ktorý používatelia žiadajú, aby napísal pieseň, báseň alebo esej. V prípade Life2vec je možné pre určitú osobu zadať požiadavky vo forme jednoduchých otázok ako napríklad "smrť do štyroch rokov?" Model bol vyvíjaný na údajoch z rokov 2008 až 2016. Prostredníctvom nich správne predpovedal, kto zomrel do roku 2020, a to až vo viac ako troch štvrtinách prípadov. "Kvôli ochrane osobných údajov ľudí, ktorých údaje boli použité na testovanie systému, nie je k dispozícii na použitie pre širokú verejnosť a ani spoločnostiam. Aktívne pracujeme na spôsoboch, ako sa o niektoré výsledky podeliť otvorenejšie, ale to si vyžaduje ďalší výskum, ktorý môže zaručiť súkromie ľudí zapojených do štúdie," uviedol šéf výskumného tímu Sune Lehmann z Dánskej technickej univerzity.

A new study unveils AI's power to forecast personal futures. Life2vec model analyzes millions of data points, pushing ethical boundaries in AI's role in society.https://t.co/zqpisaDxaE



1/2 pic.twitter.com/9scVQaWm7j — Neuroscience News (@NeuroscienceNew) December 18, 2023

Aj keď bude model nakoniec verejne dostupný, dánske zákony o ochrane osobných údajov by ho znemožňovali používať na rozhodovanie o jednotlivcoch, ako napríklad pri uzatváraní poistných zmlúv alebo prijímaní zamestnancov. ChatGPT a iné veľké jazykové modely boli vyškolené na základe množstva existujúcich písomných prác. Life2vec sa učil na základe údajov zo života ľudí, ktoré boli napísané ako séria viet bohatých na údaje, napríklad "V septembri 2012 dostal Francisco dvadsaťtisíc dánskych korún ako strážca na hrade v Elsinore" alebo "Počas tretieho ročníka na strednej internátnej škole Hermiona navštevovala päť voliteľných predmetov".

Dokáže predpovedať aj osobnosť človeka

Lehmann a jeho kolegovia priradili každej informácii rôzne tokeny a všetky tieto údaje boli zmapované vo vzájomnom vzťahu. Kategórie v životných príbehoch ľudí prechádzajú celou škálou ľudských skúseností. Mnohé z týchto vzťahov sú intuitívne, ako napríklad povolanie a príjem. Algoritmus mapuje obrovskú konšteláciu faktorov, ktoré tvoria život jednotlivca a umožňuje, aby bol požiadaný o predpovede na základe miliónov iných ľudí a mnohých faktorov. Dokáže tiež predpovedať osobnosť človeka. Na tento účel vycvičili experti model na predpovedanie odpovedí ľudí na otázky v osobnostnom teste. Ten žiada respondentov, aby ohodnotili desať položiek podľa toho, do akej miery s nimi súhlasia. Napríklad: "Prvá vec, ktorú vždy urobím na novom mieste je, že si nájdem priateľov" alebo "Na skupinových stretnutiach málokedy vyjadrujem svoje názory".

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Podľa Lehmanna je dôležité poznamenať, že všetky údaje pochádzajú z Dánska, takže tieto predpovede nemusia platiť pre ľudí z iných častí sveta. Okrem toho, väčšina z nás zrejme nechce vedieť, kedy zomrie. Podobné technológie na predpovedanie životných udalostí a ľudského správania sa už dnes používajú vo vnútri technologických spoločností, ktoré napríklad sledujú naše správanie na sociálnych sieťach, mimoriadne presne nás profilujú a tieto profily potom používajú na predpovedanie nášho správania a ovplyvňovanie.