Výherkyňa lotérie prišla o stovky eur kvôli bizarnej chybe: Toto nikdy neurobte!

Je prirodzené, že keď vyhráte, chcete, aby ostatní ľudia vedeli o vašom úspechu. To je zrejme to, čo si myslela Drena Harrisová z Indiany, keď si kúpila stierací žreb Hoosier Lottery. Zistila, že vyhrala 500 dolárov (463 eur). Svoju výhru oslávila tak, že zverejnila fotku výherného žrebu na Facebooku. Nanešťastie sa však Harrisová dozvedela, že tým prišla o peniaze. Po tom, čo jej fotku na sociálnej sieti uvidel jeden z používateľov, použil ju na oklamanie predavača v obchode, aby mu dal peniaze.

Podvod by nemusel fungovať, ak by Harrisová vyhrala väčšiu čiastku peňazí, no maloobchodníci, ktorí sa zúčastňujú lotérie Hoosier, môžu vyplatiť ceny až do výšky 600 dolárov (555 eur). To znamená, že podvodník mohol poľahky odísť s hotovosťou. Kým si Harrisová uvedomila, čo sa stalo, bolo už neskoro a komisia odmietla zaplatiť ďalších 500 dolárov. Sklamaná výherkyňa sa proti rozhodnutiu odvolala, no medzičasom obchod, v ktorom si kúpila výherný žreb, natrvalo zatvoril.

Bez dôkazov na preskúmanie si Harrisová nemohla nárokovať svoju výhru. Chuck Taylor, riaditeľ lotérie pre právne záležitosti a dodržiavanie predpisov, vysvetlil, že Harrisová by mohla dostať peniaze, ak by konala skôr, ale v čase, keď boli prijaté opatrenia, nebolo možné nič urobiť. Ako uvádza My Fox 28 Columbus, Taylor vysvetlil: „Ak by konala rýchlo a prišla čoskoro po podvode, mohli by sme získať dôkazy, ale predajca, u ktorého boli peniaze vyplatené, nebol maloobchodníkom už dva mesiace. Nie je to rozhodnutie, ktoré by nás tešilo, ale nemôžeme niečo zaplatiť dvakrát.“