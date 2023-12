Neskutočné, muž vyhral jackpot dvakrát: Toto sa nepodarí len tak, 9 miliónov eur vyhral zo stieracieho žrebu!

(Zdroj: Getty Images)

Tridsaťšesťročný Wayne Murray vyhral jackpot vo výške desať miliónov dolárov (9 060 000 eur). V oboch prípadoch pritom šlo iba o jeden stierací los v hodnote 30 dolárov (27 eur). Obidva si dokonca kúpil v rovnakom obchode. V prvom prípade išlo o lotériu Black Titanium, v druhom o 200X, informuje New York Post.

Živý orloj na arkádach Katovej bašty v Košiciach (Zdroj: TASR/František Iván)

Výhru síce šťastný Wayne musel zdaniť a tak mu na účte pristálo „iba“ 6 miliónov dolárov (5 436 000 eur), no aj tie mu bohato stačia na spokojný život bez nutnosti pracovať. Americký denník New York Post zistil, že za vyhraté peniaze si muž stihol kúpiť už nové auto, no podľa susedov je to skromný muž.

💵JACKPOT STRIKES TWICE!💵

Wayne Murray won the $10 million top prize in **two** New York Lottery games. https://t.co/1KqEakcac7 — ABC12WJRT (@ABC12WJRT) December 8, 2023

Jeho šťastie nechápal ani predavač zo spomínaného obchodu. „Aká je šanca vyhrať dvakrát za sebou? To sa nedá pochopiť,“ dodal Hassan Nabil. Zároveň dodal, že aj keď Murray sa už po prvej výhre mohol presťahovať do lepšej štvrte, zostal bývať vo svojom trojposchodovom tehlovom dome, kde žije celý život a naďalej si chodí kupovať stieracie žreby do miestneho obchodu. Je to „obyčajný chlapík“ dodal Hussan a informáciu potvrdila aj suseda, ktorá až do druhej výhry netušila, že jej sused niečo vyhral. Teraz tvrdí, že to musí napraviť a aspoň mu zagratulovať.