Vedci vyriešili 400-ročnú alchymistickú záhadu: Môže to mať vplyv na rôzne oblasti života

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRISTOL - Až teraz, po 400 rokoch pokroku v chémii a fyzike, experti konečne vyriešili záhadu fulminujúceho zlata. To je charakteristické ľahkou výrobou, no najmä fialovým dymom, ktorý sa objaví po jeho výbuchu. Experti tvrdia, že tieto zistenia môžu mať pozitívny vplyv na rôzne oblasti života.

Fulminujúce zlato (názov pochádza zo staršieho významu fulminovať, teda vybuchnúť) bolo prvou výbušninou, ktorá bola kedy objavená. Najstaršia zmienka o jej vytvorení pochádza z roku 1585 v knihe nemeckého alchymistu Sebalda Schwaerzera a odvtedy je populárna takmer u každého - od akademických chemikov až po YouTuberov. Toto zlato je jednoduché na výrobu, zábavné na použitie a keď vybuchne, vychádza z neho nezvyčajný fialový dym. Ale napriek tomu, že jeho chemické zloženie je už po stáročia dôkladne pochopené, dôvod tohto fialového smogu doteraz vedci nepoznali.

"Často sa uvádza, že zdroj nezvyčajného červeného alebo fialového sfarbenia dymu je spôsobený prítomnosťou nanočastíc zlata," poznamenáva nový článok od výskumníkov z University of Bristol. Môže to znieť zvláštne, že prítomnosť zlata môže niečo zafarbiť do fialova, ale v skutočnosti existuje niekoľko nepriamych dôkazov na podporu tejto myšlienky. "Fulminujúce zlato sa používa na potiahnutie predmetov fialovou/karmínovou patinou," vysvetľujú autori.

Doteraz však nikto nedokázal hypotézu dokázať. "Náš experiment zahŕňal vytvorenie fulminujúceho zlata a následné odpálenie piatich miligramov vzoriek na hliníkovej fólii jeho zahriatím," uviedol vo vyhlásení profesor chémie na Univerzite v Bristole Simon Hall, ktorý spolu s doktorandom Janom Maurycym Uszkom napísal nový článok. "Zachytili sme dym pomocou medených sietí a potom sme vzorku dymu analyzovali pod transmisným elektrónovým mikroskopom. Samozrejme, zistili sme, že dym obsahuje sférické zlaté nanočastice, čo potvrdzuje teóriu, že zlato hralo úlohu v záhadnom dyme."

(Zdroj: Getty Images)

Vedci teraz plánujú použiť rovnaké metódy na skúmanie dymu produkovaného inými kovovými fulminátmi ako platina, striebro, olovo a ortuť. Presná povaha dymu zostáva záhadou, rovnako ako fulminujúce zlato, aj keď možno nie na dlho. Aj keď sa zatiaľ podarila zistiť len príčina fialového sfarbenia, výskumníci už teraz hovoria o potenciálnych aplikáciách takéhoto zlata v rýchlej syntéze superregulárnych kovových nanočastíc. To by malo užitočný dosah na rôzne oblasti, ako napríklad medicínu, bioinžinierstvo alebo čokoľvek, čo zahŕňa nanotechnológiu.