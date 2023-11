VIDEO pilota ľuďom vyrazilo dych: Aha, čo zachytil z kokpitu lietadla nad Holandskom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Video vyzerá ako kinematografické majstrovské dielo s množstvom špeciálnych efektov. Aurora borealis sa vyskytuje v arktickej oblasti, keď sa častice zo Slnka zrážajú s hornou vrstvou zemskej atmosféry a vytvárajú vlny fascinujúceho svetla. Muž zdieľal video na Instagrame so slovamil: "Najintenzívnejšia polárna žiara, akú som kedy videl. Žiarivé, jasné závesy v zelenej a červenej ionizovanej atmosfére. Bolo to také intenzívne, že to bolo dokonca viditeľné z Holandska, veľmi vzácny pohľad."

Zručný pilot precízne manévruje s lietadlom a ponúka užívateľom očarujúci výhľad. Video zachytáva nielen krásu polárnych svetiel, ale tiež podčiarkuje jedinečné perspektívy, ktoré môžu piloti vidieť počas svojich ciest nad oblakmi. "Zaujímalo by ma, prečo ste sa stali pilotom. Pretože ste chceli sledovať tento nádherný a krásny výhľad, však? Je to veľmi pekné, ďakujem," napísal jeden z komentujúcich.

Iný sa spýtal, či je možné vletieť do polárnej žiary, na čo jedna osoba odpovedala, že polárne žiary sa vyskytujú v mezosfére, čiže oveľa vyššie, ako môžu lietať bežné lietadlá.