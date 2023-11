Európsky Donald Trump, ktorý nenávidí islam: TOTO je víťaz holandských volieb Geert Wilders

Geert Wilders zvíťazil v holandských voľbách. (Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong)

Geert Wilders už roky provokuje svojou politikou. Jeho strana PVV navrhla zakázať mešity, Korán a šatky vo vládnych budovách. V posledných voľbách sa PVV umiestnila na treťom (2021) a druhom (2017). Teraz je PVV najsilnejšou stranou: Wilders získal 37 zo 150 kresiel.

Či sa mu podarí zostaviť vládu a byť zvolený za premiéra, sa uvidí. Pretože ostatné strany pred voľbami vylúčili koalíciu s ním a to vrátane vládnucej Ľudovej strany VVD (24 mandátov). Líder VVD Dilan Yesilgöz však po prvých výsledkoch ustúpil späť a povedal, že je rad na Wildersovi: „Vo frakcii to dôkladne zvážime. Potom uvidíme, kam to povedie."

Zdá sa však, že Wilders je tiež pripravený odkloniť sa od svojho tvrdého kurzu. Pravicový populista naznačil, že pre účasť vo vláde chce napríklad urobiť ústupky v témach mešít, Koránu alebo islamských škôl. Na poste premiéra bude potrebovať koalíciu ďalších strán.

Jeho kurz k islamu mohol byť stále rozhodujúci pre víťazstvo: Po začiatku vojny Hamasu proti Izraelu a s tým spojených demonštrácií islamistov v Európe rapídne vzrástli čísla prieskumov PVV. Wilders je oddaným zástancom Izraela a židovský štát vníma ako front Západu v boji proti islamizmu.

Príklon k Putinovi

Problémy by mohla spôsobiť najmä jeho migračná politika. Pretože Geert Wilders, ktorý nenávidí islam, by okrem iného prijal tvrdé opatrenia ako šéf vlády. zavrieť hranice a už nepúšťať utečencov do krajiny. Hovorí o „azylovom cunami“, ktoré chce obmedziť. Avšak odchod z EÚ by mal – podobne ako britský brexit – ekonomické dôsledky.

Wilders má politicky blízko ku kremeľskému vládcovi Vladimirovi Putinovi (71). „Politico“ dokonca špekuluje, či by podpora pre Ukrajinu (vrátane zbraní) mohla byť neistá, ak by Wilders sedel za stolom EÚ. Opakovane vystupoval proti vojenskej podpore Ukrajiny a proti ruským sankciám a obvinil Západ z konfliktu s kremeľským diktátorom Putinom.

O volebnom úspechu Widersa napísali viacerí politici na X. Maďarský premiér Viktor Orbán (60) zablahoželal: „Vetry zmien sú tu.“ A Alice Weidelová z nemeckej AfD napísala: „Blahoželám k tomuto veľkému úspechu. Celá Európa chce politickú zmenu.“ Určite dúfa, že bude ťažiť z Wildersovho víťazstva.