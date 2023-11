VIDEO ukazuje, prečo sú autá počas búrky bezpečným útočiskom: Toto musíte vidieť!

(Zdroj: Reddit/amartyamishraaa)

LONDÝN - Existuje veľa vecí, ktorých fungovanie je pre mnohých záhadou. Možno ste už počuli o tom, že autá sú počas búrky bezpečným miestom. Dokážu vás efektívne ochrániť pred zásahom blesku. Na Reddite sa objavilo video so zaujímavým experimentom, ktoré to potvrdzuje.

Na otázku, prečo sú autá bezpečné, keď ich zasiahne blesk, mnohí odpovedajú, že za to môžu pneumatiky vyrobené z gumy, ktorá auto izoluje. Toto však nie je vedecký dôvod, prečo je počas búrky bezpečné zostávať v aute. Keď zoberieme do úvahy, že blesky dokážu zdevastovať aj ten najmocnejší dubový peň, je pravdepodobné, že ani tie najluxusnejšie pneumatiky nebudú dostatočne odolné voči sile prírody.

To, čo z auta robí bezpečný príbytok, je karoséria, ktorá pôsobí ako Faradayova klietka. Toto zistenie bolo výsledkom experimentu vykonaného v 40. rokoch minulého storočia. Laicky to znamená, že elektrický prúd pôjde cestou najmenšieho odporu, takže ak je okolo niekoho vodivá skrinka, prejde cez ňu. Demnoštruje to video, ktoré sa nedávno objavilo na Reddite. Jeden z komentujúcich vysvetlil, že Faradayova klietka je v podstate kovová škatuľa. "Keď ju zasiahne elektrický náboj, elektróny sa pohybujú okolo kovu, aby sa náboj vyrovnal," vysvetlil.

Elektróny v kove sú priťahované kladným nábojom na vrchu a odpudzované záporným nábojom na základni. Vo výsledku to teda znamená, že v aute nie je žiadny elektrický náboj. Pri modernom aute alebo lietadle to môže znamenať, že pri masívnom príleve energie dôjde k vyschnutiu akýchkoľvek elektrických obvodov vo vozidle, ale prúd do interiéru neprejde.