Mladík nakrútil na VIDEO svoj vlastný infarkt: Hrôzostrašné chvíle, pred smrťou ho zachránilo jediné

(Zdroj: YouTube/AlainBruno)

LONDÝN - Ľudia zostali v šoku po tom, čo si pozreli desivé video muža, ktorý práve zažíval infarkt. Ako neskôr prezradil, niekoľko dní pred ním pociťoval čudné symptómy. Keby sa jeho spolubývajúci nevrátil domov, pravdepodobne by umrel.

Alain Bruno zdieľal zábery, na ktorých zažíva srdcový infarkt, na YouTube v roku 2015. Rozhodol sa natočiť sám seba po tom, čo niekoľko dní zažíval množstvo čudných symptómov. Keď začal nakrúcať, ešte netušil, že ho čoskoro postihne skutočný infarkt. Povedal, že to bola najstrašidelnejšia vec, aká sa mu kedy stala. "Mal som bolesti a spanikáril som, myslel som si, že umieram," uviedol.

Jeho spolubývajúci, našťastie, prišiel domov skôr a okamžite privolal pomoc. "Teraz som v poriadku, ale musím si dávať pozor do konca života, pretože v mojej rodine sa vyskytujú srdcové choroby. Zostaňte v bezpečí," odkázal mladík

Na záberoch je vidieť, ako sa umýva vo vani a potom sa prihovára publiku. Skôr, než stihne zo seba dostať viac než len pár slov, sa ale zastaví a povie: "Čo to sakra," a potom si položí ruku na hruď. V tomto momente je zrejmé, že zažíva silnú bolesť, ktorá sa ešte viac zhorší.

Jeden z užívateľov uviedol, že každý by sa mohol poučiť z Brunovej skúsenosti. "Toto je dokonalý príklad toho, prečo by ste sa nikdy nemali báť zavolať záchranku, keď zažívate pocity, ktoré sa vám nezdajú správne," napísal. "Je taký mladý a fit. Hrôzostrašné, že sa to môže stať kedykoľvek a komukoľvek," uviedla ďalšia osoba.