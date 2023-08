Návštevníci pláže len čumeli: VIDEO úkazu, aký ste ešte nevideli... ale pozor, zákaz priblíženia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hadí samci medzi sebou často bojujú o dominanciu. Najnovšie sa takáto bitka odohrávala na obľúbenom turistickom mieste na austrálskom Sunshine Coast. Skúsený odborník na divokú zver Daniel Busstra, známy ako Snake Catcher Dan, zdieľal zábery potýčky na predmestí Mudjimba, na Facebooku. V príspevku uviedol, že podobné incidenty sa budú v nasledujúcich týždňoch odohrávať častejšie.

"Títo dvaja po láske smädní chlapci mali včera bitku na pláži v Mudjimbe, zatiaľ čo všetci stáli vzadu a užívali si predstavenie. Páčilo sa mi to. Nikto sa do toho nemusel zapájať, pretože každý had, ktorý zostane sám, je bezpečný had. Možno sa pýtate, ako viem, že sú to samci? Keď ide o boj muž verzus muž, snažia sa ukázať, kto je silnejší tým, že tlačia hlavu druhého hada nadol, aby ukázali dominanciu," vysvetlil Dan.

Zábery zachytávajú dvoch nejedovatých samcov krajty kobercovej, ktorí sú zapletení jeden do druhého a snažia sa presadiť svoju dominanciu. Rituál môže podľa Busstru trvať viac ako hodinu.