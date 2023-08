Had chcel zožrať celú svoju korisť: Osudná chyba, nešla vyvrátiť! FOTO dvojnásobnej smrti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠOHAM - Had v Izraeli v meste Šoham zistil, prečo nie je dobrý nápad snažiť sa skonzumovať dikobraza. Na svoju pažravosť doplatil tým najhorším možným spôsobom. Vlastne obaja. Tento bizarný stret dvoch rozdielnych živočích totiž neprežil ani jeden z nich.

Na stránke izraelského správcu národných parkov Nature and Gardens Authority boli zverejnené zábery hada, ktorý sa snažil pochutnať si na dikobrazovi. Keď si uvedomil, že nemá šancu ho prehltnúť, chcel ho vyvrátiť. Ani to sa mu však nepodarilo a predátor aj jeho obeť zomreli.

קיפודים מאוד אוהבים לנשנש נחשים. היום (3/8/2023) נתקלתי במקרה טראגי הפוך. זעמן שחור בוגר ניסה לטרוף קיפוד מצוי. מניתוח... Posted by Aviad Bar on Thursday, August 3, 2023

"Predpokladáme, že had chcel zožrať dikobraza. V momente, keď si to rozmyslel, si uvedomil, akú strašnú chybu urobil," okomentoval udalosť, ku ktorej došlo neďaleko psieho parku, ekológ Aviad Bar. "Bolo už ale neskoro. Ostne, ktoré sú orientované len do jedného smeru, zabránili hadovi vo vyvrátení dikobraza, čo viedlo k tomu, že obaja zomreli," doplnil.

Had podľa Bara patril do čeľade vretenicovité a nebol jedovatý. V Izraeli podľa odhadov žije vyše štyridsať druhov hadov a tri druhy dikobrazov.