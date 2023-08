FOTO futbalových fanúšikov oslavujúcich titul dopomohla k zatknutiu hľadaného Taliana: Urobil triviálnu chybu

Fanúšikova Neapola oslavujú tohtoročný titul (Zdroj: profimedia.sk)

Talianska polícia 60-ročného muža, ktorý bol na zozname najnebezpečnejších talianskych utečencov pred zákonom, pred pár týždňami objavila na fotografii fanúšikov oslavujúcich titul Neapola v reštauráciách na Korfu. S pomocou gréckych kolegov ho vypátrala a koncom minulého týždňa zatkla, po tom, čo jeho motorke na jednej z ulíc na gréckom ostrove zatarasila cestu. "Zradila ho jeho vášeň pre futbal a pre neapolský tím," poznamenala neapolská polícia.

Vincenzo La Porta, ricercato da 11 anni, è un 'colletto bianco' del clan Contini. Deve scontare 14 anni di carcere. Trovato dai carabinieri attraverso un'analisi dei social e dei movimenti finanziari Posted by Agi on Saturday, August 5, 2023

Grécky súd teraz rozhodne o tom, či bude La Porta vydaný do Talianska. Jeho právnik tvrdí, že by sa tak stať nemalo, pretože si v Grécku založil novú rodinu a má deväťročného syna. Navyše ho vraj trápia ťažkosti so srdcom. Vincenzo bol v Taliansku v neprítomnosti odsúdený na viac ako štrnásť rokov odňatia slobody okrem iného za daňové úniky a podvody.