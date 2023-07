Tínedžer sa pohádal s rodičmi, frustrovaný začal kopať jamu na záhrade: Odpadnete z toho, čo nakoniec postavil

(Zdroj: Twitter/andresiko_16)

Keď mal Andres Canto zo španielskej provincie Valencia štrnásť rokov, pohádal sa so svojimi rodičmi. Povedali mu totiž, že nesmie chodiť do miestnej dediny v teplákovej súprave. Tínedžer, ktorého tieto slová rozzúrili, zostal teda doma a svoju frustráciu si vybil tým, že začal kopať do zeme na záhrade krompáčom svojho starého otca, informoval Mirror. To, čo začalo ako akt odvety, však prerástlo do roky trvajúcej posadnutosti.

2023



-He rebajado 50cm el suelo de todas las salas.



-Ya está terminando el pasillo que llevará a la siguiente habitación (si, otra)



-La cama ya tiene las dimensiones de un colchón individual 🤸 pic.twitter.com/G8FISnetDk — Kokomo (@andresiko_16) March 12, 2023

Do roku 2021 sa Andresovi podarilo vytvoriť svoju vlastnú podzemnú jaskyňu s obývacou izbou a spálňou. Do úkrytu sa dá dostať po schodoch vytesaných do zeme a mladík, ktorý sa teraz živí ako herec, má v pláne ho ďalej vylepšovať. Hoci priznáva, že netuší, prečo sa vo svojej frustrácii rozhodol práve vykopať jamu, čoskoro na tom začal ručne pracovať niekoľko dní v týždni a zistil, že mu to pomáha relaxovať večer po škole. Jeho kamarát Andreu mu neskôr priniesol pneumatickú vŕtačku a dvojica strávila až štrnásť hodín týždenne kopaním takmer tri metre do zeme.

Pôdu pôvodne odstraňoval ručne pomocou vedier, no ako Canto kopal hlbšie a hlbšie, začal študovať techniky výkopov a neskôr vyvinul kladkový systém, ktorý vynáša sutiny na povrch. Keď začal pod zemou vytvárať miestnosti, zosilnil stropy pomocou klenutých vchodov a klenutých stropov s vystuženými stĺpmi, aby sa zabránilo potenciálnemu zrúteniu. Odhaduje, že celkovo ho projekt stál okolo 50 eur.

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

Andres plánuje ďalšie rozšírenie. Už teraz sa však jaskyňa môže pochváliť dvoma miestnosťami, systémom kúrenia, Wi-Fi, ktoré poskytuje jeho telefón vysielajúci zo vchodu do jaskyne, a hudobným systémom. Podzemný úkryt dokonca poskytuje chladné miesto na oddych v lete, v najteplejších mesiacoch roka sa tam teplota drží na konštantných 20 alebo 21 stupňoch Celzia. Problém nastáva akurát vtedy, keď silno zaprší, lebo voda potom zaplaví bunker, čo často priláka dovnútra hmyz, pavúky a slimáky.

Mladík prezradil, že jeho rodičom výstavba nevadila. Dokonca sa na ňu prišli pozrieť aj úrady, aby sa uistili, že je legálna, pričom nenašli žiadne problémy, pretože to nebolo možné definovať ako suterén, prístavbu alebo skladovaciu štruktúru. "Je to skvelé, mám všetko, čo potrebujem. Môže to byť únavné pracovať tu, pretože je mokro a nie je tu veľa vzduchu, ale našiel som svoju vlastnú motiváciu pokračovať v kopaní každý deň," dodal odhodlaný Španiel.