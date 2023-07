Toto je strašidelný dôvod, prečo nás doteraz nekontaktovali mimozemské civilizácie

Pravdepodobne ste už počuli o Fermiho paradoxe, ale ak nie, tu je jeho vysvetlenie v skratke: Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť, že vo vesmíre existuje mimozemský život (berúc do úvahy rozľahlosť vesmíru a to, že neustále objavujeme planéty v obývateľných zónach), prečo sa nám zatiaľ nikto neozval? Ak je vo vesmíre toľko iných civilizácií, možno v oveľa pokročilejších štádiách ako my, určite by aspoň jedna vysielala správy alebo sondy, alebo by robila to, čo robíme my, čiže by zúfalo hľadala známky života, informuje portál Space.

Odpovede na paradox siahajú od optimistických až po priam desivé. Je možné, že sme jednoducho nehľadali dosť dlho, ani nevysielame vlastné vystopovateľné podpisy, aby nás mimozemšťania našli. Alebo sa môže stať, že žiadni mimozemšťania sa nikdy nedostanú do bodu, keď budú schopní nadviazať kontakt s inými druhmi a vyhubia sa dávno predtým, než sa dostanú k takej technológii, ktorá je na to potrebná.

Na samom okraji strašidelného konca spektra nájdeme takzvanú Dark Forest Theory - špekulácie na tému načrtnutú v sci-fi románe Liu Cixina s názvom The Dark Forest. Autor tvrdí, že ľudia sa budú snažiť o zachovanie života na Zemi a neexistuje spôsob, ako poznať zámery iných mimozemských druhov, informuje Big Think. Niektorí môžu byť benevolentní, iní nepriateľskí. Aj keď život tam vonku nie je nepriateľský, stále sa bude rozpínať vo vesmíre s obmedzenými zdrojmi, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť konfliktu s ostatnými, ktorí potrebujú tie isté zdroje.

Vzhľadom na tieto faktory kniha naznačuje, že všetok inteligentný život je odsúdený na to, aby zničil všetky ostatné formy života skôr, ako niekto urobí to isté. "Vesmír je temný les. Každá civilizácia je ozbrojený lovec, ktorý sa prediera stromami ako duch, jemne odhŕňa konáre, ktoré blokujú cestu, a snaží sa kráčať bez zvuku,“ píše sa v knihe. „Poľovník musí byť opatrný, pretože všade v lese sú kradmí lovci ako on. Ak nájde iný život, iného lovca, anjela alebo démona, nemluvňa alebo potácajúceho sa starca, vílu alebo poloboha, môže urobiť len jednu vec - spustiť paľbu a odstrániť ich," uvádza sa ďalej v knihe.

V spomínanom temnom lese sú peklom iní ľudia. "Večná hrozba, že každý život, ktorý odhalí svoju vlastnú existenciu, bude rýchlo zničený. Toto je obraz kozmickej civilizácie. Je to vysvetlenie Fermiho paradoxu," dodáva kniha. To ale neznamená, že sme nepočuli o iných druhoch civilizácie, pretože všetky boli vyhubené, tvrdí kniha. Ak sa čo i len jeden druh správa takto, má zmysel, aby všetky ostatné mlčali a neinzerovali svoju existenciu pred ostatnými.

Hoci vyhubiť ostatných skôr, ako môžu urobiť to isté vám, je najracionálnejší postup, mimozemšťania to nemusia robiť aj z praktických dôvodov. Povedzme, že pošlete flotilu torpédoborcov do iného hviezdneho systému. Kým sa tam dostane, vaša flotila zostane na rovnakej technologickej úrovni, na akej ste ju poslali, zatiaľ čo ľudia, na ktorých útočíte, pokročia o stáročia alebo dokonca tisícročia.