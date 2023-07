Lekár varuje: Túto obuv v lete nenoste! Hrozia vážne poranenia a nezvratné deformácie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

SINGAPUR - Podiater prezradil, aké topánky neodporúča nosiť do teplého počasia, pretože by mohli viesť k zraneniam. Populárne žabky sú na vrchole jeho čiernej listiny. Vo svojom videu tiež vysvetlil, akej obuvi by sa mali vyhýbať diabetici či ľudia so slabšou pohyblivosťou.