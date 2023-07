MIMORIADNE Extrémne búrky z tepla sú tu: Výstrahy druhého stupňa, živel dorazil aj na hornú Nitru a na Oravu

Aktualizované 20:00 Prvá vlna búrok je za nami, to však nie je všetko. Očakávajte aj druhú vlnu, tá by mala na západné Slovensko doraziť po 21:00.

Aktualizované 18:00 Búrka už prehrmela na hornej Nitre, najmä v okolí Prievidze, do Nitry doniesla aj silný vietor. Ochladenie v podobe búrky pocítili aj ľudia na Orave, konkrétne v Dolnom Kubíne.

Aktualizované 16:00 Popoludní zasiahli búrky Záhorie, Myjavsko aj Podunajskú nížinu. Aj turisti v Malých Karpatoch mali na mnohých miestach čo robiť, aby sa skryli pred dažďom.

Aktualizované 15:30 Českou republikou prechádzajú búrkové mračná postupne už od rána. Českí meteorológovia upozorňujú na mimoriadne silný vietor do 90 km/h a krupobitie. Súčasné merania sondy v Českej republike ukazujú dostatočný strih vetra na vytvorenie supercelovej búrky, informuje ČHMÚ. Krúpy by mohli dosiahnuť velkosť do 3 cm.

Aktualizované 14:00 Na utorok sú vydané výstrahy prvého stupňa pre vysoké teploty, platia pre juhozápad Slovenska. Na stredu meteorológovia vydali pre južné Slovensko aj výstrahu druhého stupňa. Vo štvrtok by sme mali na celom území pocítiť zmenu, ochladí sa a teploty klesnú pod 30 stupňov Celzia. V piatok sa teploty začnú opäť šplhať vyššie.

Aktualizované 13:00 Meteorológovia hlásia, že situácia je stále komplikovaná, no búrky s najväčšou pravdepodobnosťou dorazia okolo 17.00 hodiny od severozápadu z Moravy. Mali by sa prehnať postupne celým Slovenskom a nejaké búrky hrozia aj na strednom Slovensku. Tam však nehrozí silný vietor.

Predpovede na západnom Slovensku hovoria dnes o pokorení hranice 35 stupňov Celzia a zastaviť by sa mohli až na 37 stupňoch Celzia. Ide tak o najteplejší deň od začiatku roka, ale zároveň popoludní o hrozbu extrémnych búrok z tepla, informuje imeteo.sk. Odborníci s dôrazom žiadajú, aby ľudia sledovali vývoj situácie a dbali na svoju bezpečnosť.

Studený front, ktorý sa presúva z Nemecka nad Poľsko, Česko a Rakúsko a bude pokračovať aj na územie Slovenska, prinesie intenzívne búrky so silným nárazovým vetrom, ktorý prekročí rýchlosť 100km/h. Pôvodne však modely nepočítali s tak extrémnym počasím a búrkové mračná sa nad Českou republikou mali rozplynúť. Situácia sa však drasticky zmenila a na západe Slovenska hrozia nebezpečnejšie búrky.

Zdroj: SHMÚ.sk/model Aladin

Mimoriadne nebezpečný vývoj situácie predpokladá aj model Aladin. Podľa slovenského modelu hrozí na západe Slovenska vietor s nárazmi okolo 140 km/h. Meteorológovia však zatiaľ nevedia predpokladať presný čas, ani presnú lokalitu. Silná búrka môže zasiahnuť českú Vysočinu, môže sa vyskytnúť na juhu Moravy a zasiahnuť len časť severozápadného Slovenska, no najhorší variant by mohol zasiahnuť iba západné Slovensko.