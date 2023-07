Blondínka (36) utrpela úpal, zomrela na tri minúty: Odvtedy zažíva strašidelné anomálie

(Zdroj: TikTok/jade.loves.crime)

Keď Jade navštívila počas jedného horúceho júlového popoludnia v roku 2011 svoju kamarátku, vôbec jej nenapadlo, že o niekoľko hodín bude jej život doslova visieť na vlásku. Spomína si, že v meste Green Bay v americkom štáte Wisconsin bolo 32 vtedy stupňov a kombinácia tejto horúčavy s vysokou vlhkosťou vzduchu vytvorila takmer nedýchateľné ovzdušie. Keď ju previezli do nemocnice, zdravotníci tri minúty konštatovali jej smrť spôsobenú úpalom. "Pred touto udalosťou som mala extrémny strach zo smrti, ale keď sa to naozaj stalo, nepociťovala som žiadne obavy," povedala pre lifestylový portál NeedToKnow.co.uk.

Pamätá si, že sa cítila zle a vyčerpane a v ústach mala sucho. Keď si chcela zapáliť, v jednom momente jej bolo jasné, že má problém. "Mojou prioritou bolo vrátiť späť dovnútra. Nemyslím si, že som v tej chvíli pochopila, že zomieram, ale vedela som, že padám." Jade si spomína, ako sa potkla, padla na pohovku a potom vydala žblnkotavý zvuk. "Tento pocit úplnej nevoľnosti ma zasiahol ako tona tehál. Hlava akoby sa mi nafukovala, ale celé telo sa mi zmenšovalo. Nikdy predtým som nič podobné nezažila. Úplne som sa zmierila so smrťou. Potom všetko sčernelo a ja som vedela, že čoskoro zomriem."

V nemocnici svätého Vincenta ju oživili pomocou defibrilátora. Po príchode do nemocnice upadala do bezvedomia, ale lekári jej urobili vyšetrenie hlavy, krvné testy a elektrokardiogram. Na sociálnych sieťach rozpráva o svojom príbehu a čudných udalostiach, ktoré sa jej odvtedy dejú. Viacerí užívatelia v komentároch opísali vlastné skúsenosti. "To leto som dvakrát omdlela. Bola som vtedy tehotná a bolo to strašné!" napísala jedna žena. Istá Kate napísala: "3. júna 2022 som zomrela. Môj manžel robil resuscitáciu 37 minút, kým to neprevzala záchranná služba."

Jade sa narodila s diagnózou Wolffov-Parkinsonov-Whitov syndróm (WPW), ktorý spôsobuje abnormality so zvýšenou srdcovou frekvenciou. Často má preto pocit, že jej vyletí srdce z hrude, niekedy sa extrémne trasie a máva mdloby. Pozoruje, že tieto príhody spúšťa horúce počasie. Zážitok so smrťou v roku 2011 však nezhoršil jej stav. "Moje príznaky sú stále mierne, ale objavujú sa nové, napríklad horúčka a svalová slabosť. Nie som si istá, či súvisia s úpalom. Stále čakám na konečnú diagnózu a vždy budem bojovať za seba a svoj život," uvádza mladá žena.

Trpí aj častými záchvatmi, ktoré pred incidentom nemala. Bola kvôli tomu niekoľkokrát hospitalizovaná a neurologické vyšetrenia odhalili, že má epilepsiu. Jade mala kontakt s inými ľuďmi, ktorí mali so smrťou podobný zážitok a povedali jej, že ich záchvaty potom prestali. Zažila aj ďalšie zvláštne anomálie. Napríklad nemohla nosiť hodinky, pretože prestali fungovať, len čo si ich dala na ruku. Jediné hodinky, ktoré môže teraz nosiť, sú inteligentné. Stávalo sa jej aj veľa strašidelných vecí, napríklad počula hlasy a videla veci, ktoré neexistovali. "Verím, že život pokračuje aj po smrti. Mám pocit, že som v špeciálnom klube, čo ma núti lepšie sa o seba starať a viac si vážiť život. Nežijem v strachu zo smrti a viem, že keď príde môj čas, akékoľvek obavy sa rozplynú, tak, ako predtým. Je absolútna pravda, keď sa hovorí, že samotný strach je vždy horší ako to, čoho sa skutočne bojíme," uazvrela.