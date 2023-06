Tréner prezradil, ako si muži môžu zväčšiť svoj penis: Je to jednoduché, stačí urobiť...

Tréner a milionár Chris Cavallini je presvedčený o tom, že si chlapi dokážu zväčšiť svoj penis, ak sa budú riadiť niekoľkými jednoduchými radami. Keď zvyčajne požiadate o pomoc diétneho trénera, pridávanie centimetrov tam dole nie je výsledkom, ktorý by ste očakávali. Šéf spoločnosti Nutrition Solutions si však myslí, že veľkosť mužského prirodzenia môže byť brzdená stavom nazývaným "syndróm pochovaného penisu". Ako už názov napovedá, ide o to, že úd je schovaný pod tukom, čím sa stáva menej viditeľným. Cavallini odhaduje, že na každých 13,6 kg, ktoré muž priberie, sa penis stratí o 2,5 centimetra. To znamená, že vďaka chudnutiu bude muž vyzerať obdarenejšie, informuje New York Post.

Chris preto dúfa, že centimetre navyše posilnia sebavedomie mužov a povzbudia ich k tomu, aby sa držali zdravého životného štýlu. "Z mužského hľadiska je naša sebadôvera do značnej miery zahalená do našej fyzickosti a našich tiel a táto oblasť je niečo, na čo sme všetci veľmi hrdí. Skvelá časť je, že keď sa dostanete do lepšej formy, môžete pridať centimetre svojmu penisu. Dúfajme, že to mužov prinúti, aby začali byť o niečo viac pozorní k potravinám, ktoré vkladajú do svojich úst, a ku cvičeniu, ktorému sa venujú."

Tréner má za sebou skalnatú cestu k úspechu, no verí, že jeho niekdajšie problémy poslúžia ako inšpirácia pre ostatných. "Začínal som na nule. Bol som v detských domovoch a mimo nich a trávil som čas na ulici, ale dokázal som sa cez to predrať. Bol som zatknutý viac ako dvadsaťkrát, ale teraz som milionár. Myslím si, že ak chcú ľudia uspieť pri dosahovaní svojich cieľov v oblasti fitness, vec číslo jedna, ktorú treba zmeniť pred diétou a návštevou posilňovne, je spôsob myslenia," prezradil.

Podľa jeho slov je dôležité nestavať sa do roly obete, ale namiesto toho treba konať v súlade so svojím vyšším ja. Len vtedy, keď dokážete zmeniť svoje myslenie, totiž dokážete efektívne a udržateľne zmeniť svoj život.