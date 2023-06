Deväť prekvapivých dôvodov, ktoré vám môžu spôsobovať vypadávanie vlasov

Trápi vás vypadávanie vlasov a nedokážete ho zastaviť napriek tomu, že ste vyskúšali viacero tipov a odporúčaní? Možno ten pravý dôvod a zároveň aj návod na zlepšenie nájdete v nasledujúcom príspevku.

Nedostatok vitamínov

"Vyvážená strava je pre zdravý rast vlasov kľúčová. Niektoré nedostatky vo výžive, ako napríklad nedostatočný príjem železa, zinku, biotínu alebo bielkovín, môžu ovplyvniť schopnosť vlasových folikulov vytvárať nové pramene vlasov. Zaradenie vhodnej stravy a v prípade potreby zváženie cielenej suplementácie môže pomôcť podporiť zdravie vlasov a znížiť riziko ich vypadávania," približuje dermatológ Zein Obagi. Naše telo by malo potrebné vitamíny a minerály získať z vyváženej stravy. Obmedzujúce stravovacie plány preto môžu ohroziť ich príjem. Extrémne alebo nárazové diéty môžu telo pripraviť o základné živiny vrátane tých, ktoré sú kľúčové pre udržanie zdravého rastu vlasov.

Otrava ťažkými kovmi

Podľa toxikologičky Kelly Johnson-Arborovej vypadávanie vlasov poukazuje v niektorých prípadoch na otravu ťažkými kovmi alebo vystavenie toxickým ťažkým kovom. Najčastejšími sú otrava táliom a arzénom. "V ľudskom tele tieto ťažké kovy zasahujú do normálneho bunkového metabolizmu a funkcie, čím narúšajú rast vlasov a ďalšie funkcie orgánov. Vypadávanie vlasov spojené s otravou ťažkými kovmi má často difúzny charakter a zvyčajne ho sprevádzajú ďalšie symptómy vrátane zmätenosti, necitlivosti, mravčenia v končatinách a gastrointestinálne poruchy," uviedla Arborová pre magazín Best Life.

Injekcie kožných výplní

Výplne na ošetrenie vrások a vytvorenie mladistvejšieho vzhľadu patria medzi faktory spôsobujúce vypadávanie vlasov. Keď sa výplňové materiály vstrekujú do podkožného tkaniva, malý objem vstreknutej tekutiny môže spôsobiť tlak na cievy a zablokovať prietok krvi do blízkych vlasových folikulov. Najčastejšie k tomu dochádza po injekcii do oblasti čela. Tento typ vypadávania vlasov často ustúpi v priebehu niekoľkých mesiacov. Do tejto skupiny patria najmä injekcie kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu (botoxu). Odborníčka však poznamenáva, že botox sa niekedy používa aj na liečbu vypadávania, pretože uvoľňuje svaly pokožky hlavy a vedie k potenciálnemu zlepšeniu prietoku krvi.

Emocionálny alebo fyzický stres

Emocionálny a fyzický stres môže narušiť normálny cyklus rastu vlasov, čo vedie k ich vypadávaniu alebo rednutiu. Keď človek zažije významnú životnú udalosť, prežíva emocionálne utrpenie alebo fyzickú traumu, jeho telo môže odkloniť energiu od rastu vlasov, čo vedie k ich dočasnému vypadávaniu alebo spôsobí telogénne efluvium. Tento proces sa dá zastaviť, keď sa stres účinne zvládne.

Autoimunitné ochorenia

Ak spozorujete nevysvetliteľné vypadávanie vlasov, je dôležité, aby ste svoje príznaky prediskutovali s lekárom. Možno vám odporučí vyšetrenie na autoimunitné choroby. Ochorenia, ako napríklad alopecia areata, môžu omylom napadnúť vlasové folikuly. To spôsobí prerušenie cyklu rastu vlasov a ich následné vypadávanie. Ak sa autoimunitné ochorenie lieči, pomôže to eliminovať aj vypadávanie vlasov.

Vedľajšie účinky liekov

V prípade podozrenia, že príčinou straty vlasov sú lieky, je potrebná konzultácia so zdravotníckym pracovníkom, aby ste preskúmali alternatívne možnosti alebo zmiernili ich účinky. Vypadávanie vlasov môže byť vedľajším účinkom niektorých liekov používaných napríklad pri chemoterapii alebo antidepresív, beta-blokátorov, prípadne hormonálnej liečby. Môžu narušiť cyklus rastu vlasov alebo vyvolať telogénne efluvium (stenčovanie, lámanie a následné vypadávanie vlasov).

Niektoré účesy

Vplyv na kvalitu vlasov má aj účes, aký nosíte. "Určité účesy, ktoré nadmerne namáhajú vlasové folikuly, ako napríklad pevné chvosty, vrkoče alebo predĺžené vlasy, môžu viesť k trakčnej alopécii. Neustále ťahanie oslabuje vlasové pramene a spôsobí ich lámanie alebo vypadávanie." Podľa dermatológa si vašu korunu krásy ochránite, ak zvolíte voľnejšie účesy a vyhnete sa nadmernému teplu.

Suché šampóny a chemické ošetrenia

Niektorí dermatológovia varujú najmä pred častým používaním suchých šampónov, pretože tie môžu viesť k hromadeniu baktérií na pokožke hlavy a spôsobovať zápaly. Niektorým ľuďom sa na hlave vytvoria pupienky alebo cysty, ktoré nakoniec vyústia do tvorby suchých oblastí a chrást. Práve na týchto miestach potom dochádza k vypadávaniu vlasov. Problémom môže byť aj chemické ošetrenie vrátane vyrovnávania vlasov. Štúdia z roku 2022 zistila, že okrem ich spojitosti s vypadávaním vlasov a zápalmi pokožky hlavy sa tieto typy ošetrení spájajú aj so zvýšeným výskytom ekzémov, bolesti, popálenín, zmien farby vlasov atď.

Hormonálne zmeny

V neposlednom rade môžu pri vypadávaní vlasov zohrávať významnú úlohu hormonálne výkyvy. Tehotenstvo, pôrod, menopauza a stavy ako syndróm polycystických vaječníkov môžu spôsobiť hormonálnu nerovnováhu v tele, ktorá ovplyvňuje cyklus rastu vlasov. Tieto zmeny môžu viesť nielen k dočasnej strate vlasov, ale aj k ich trvalému rednutiu.