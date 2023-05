Tri tínedžerky spáchali v nemocnici samovraždu: Hrôzostrašné detaily ich posledných dní, fatálne zlyhanie personálu

Christie Harnettová, Nadia Sharifová a Emily Mooreová sa pred prijatím do nemocnice West Lane v Middlesbrough, ktorá spadá pod britskú Národnú zdravotnícku službu, nepoznali, no rýchlo sa z nich stali kamarátky. Tento rok by oslávili svoje 21. narodeniny, všetky tri však v nemocnici spáchali samovraždu. V novej správe z tohto tragického prípadu je uvedené, že nemocnica bola "chaotická a nebezpečná" a zamestnanci príliš nedbali na starostlivosť o mladých ľudí. Pozostalí teraz hcú, aby kompetentní prevzali zodpovednosť za svoje obrovské zlyhanie.

Desiatky strán lekárskych poznámok odhaľujú pochmúrne detaily posledných dní dievčat. Smútiace rodiny si prečítali ich denníky, ktoré opisovali najtemnejšie dni v ich životoch. Zároveň sa tak dozvedeli, čo sa v skutočnosti dialo za zatvorenými dverami.

Sedemnásťročná Christie bola prvou, ktorá sa v júni 2019 zabila pomocou niečoho, čo zamestnanci už predtým identifikovali ako riziko. Väčšinu svojho života bola pod dohľadom CAMHS (Služby duševného zdravia pre deti a dorast). Počas dospievania jej lekári diagnostikovali anorexiu, kvôli čomu skončila vo West Lane. "Všetky dievčatá by mali 21 rokov. Stále by tu mali byť. Od začiatku sme bojovali za to, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Stalo sa nám to najhoršie. Nič už Christie neprivedie späť. Musí sa uskutočniť verejné vyšetrovanie," povedal jej otec Michael.

Tieto slová potvrdil aj otec zosnulej Emily, David. On a ďalší blízki netušili, že jeho bystrá a zábavná dcéra zápasila so svojím duševným zdravím, kým nemala asi 15 rokov. Vtedy sa predávkovala. Aj ona skončila v rukách CAMHS a v roku 2018 bola hospitalizovaná vo West Lane. Tamojší personál na ňu údajne kričal a nadával jej, keď sa sebapoškodzovala. David sa niekoľkokrát sťažoval a protestoval. Keď dovŕšila 18 rokov a už nebola klasifikovaná ako dieťa, odišla z nemocnice a dostala sa do inej - Lancaster Road Hospital. Do siedmich dní, vo februári 2020, bola študentka mŕtva.

Hakeel Sharif si tiež spomína na deň, keď spolu s manželkou dostali správu o tragickej smrti dcéry Nadie. Tá zomrela v auguste 2019, len niekoľko týždňov po Christie a mesiace pred Emily. Nadia začala mať problémy, keď nastúpila na strednú školu a jej správanie sa zmenilo. Neskôr jej lekári diagnostikovali formu autizmu. Po tom, ako sa dostala do rúk zdravotníkov vo West Lane, všetko išlo z kopca. V nemocnici údajne utrpela množstvo rezných rán a modrín. Napokon vážnym zraneniam, ktoré si spôsobila sama, podľahla.

K hrôzostrašným prípadom sa vyjadril aj hovorca Tees, Esk a Wear Valleys NHS Foundation Trust. "Radi by sme zopakovali, ako hlboko nás mrzia udalosti, ktoré prispeli ku smrti Christie, Nadie a Emily. Správy pokrývajú časové obdobie, v ktorom bolo úplne jasné, že existujú nedostatky v starostlivosti aj vo vedení. Za posledné tri roky sa výrazne zmenil spôsob, akým sa staráme o ľudí, ako zapájame pacientov, rodiny a opatrovateľov, ako aj naše vedenie a štruktúra riadenia." Nemocnica prisľúbila, že aj naďalej budú tvrdo pracovať na tom, aby pacientom poskytli bezpečnú a láskavú starostlivosť.