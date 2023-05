Milujete PRAŽENICU? Najlepší recept na jej prípravu, nezabudnite na túto tajnú ingredienciu!

NEW JERSEY - Vajíčka sú neodmysliteľnou súčasťou nielen slovenskej kuchyne. Taká praženica či volské oko patria k obľúbeným raňajkovým či večerným pokrmom. Aj napriek tomu ale mnohí nevedia, ako urobiť lahodnú a nadýchanú praženicu. Vďaka tomuto receptu k nim už patriť nebudete. Tajomstvo spočíva v detailoch.

Aj obyčajná praženica môže mať mnoho podôb. Môže byť suchá či drobivá, príliš riedka alebo naopak hustá, môže byť sfarbená skôr do hneda či do žlta. Urobiť naozaj nadýchanú, jemnú, krémovú a oku ladiacu praženicu preto môže byť ťažšie, ako sa zdá. Vďaka nasledujúcemu receptu, ktorý bol zverejnený na stránke známej autorky kuchárok Marthy Stewartovej, sa to ale vždy podarí aj vám.

Čo budete potrebovať

Na prípravu chutnej praženice nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Použite dobrú nepriľnavú panvicu a žiaruvzdornú silikónovú špachtľu. Okrem vajec budete potrebovať maslo a mlieko, smotanu alebo vodu, plus soľ a korenie. Maslo sa pri varení praženice používa najčastejšie, no pokojne môžete použiť aj olivový olej alebo tuk zo slaniny. Ak nemáte farmárske čerstvé vajcia, pridajte malé množstvo mlieka alebo smotany (alebo dokonca vody). Na konci procesu varenia môžete pridať strúhaný syr alebo mleté čerstvé bylinky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Všetko sa začína rozbitím vajíčok

Najprv rozbite vajcia do misky. Každé z nich rozbite na rovnom povrchu, ako je doska, nie na okraji misky, aby ste dosiahli čo najčistejšie prasknutie vajíčka. Vďaka tomuto kroku eliminujete riziko, že sa do misky dostanú aj nechcené škrupiny.

Nezabudnite na tekuté zložky

Potom pomocou vidličky rozšľahajte vajíčka, pričom žĺtky a bielky úplne zapracujte do jednej slnečno žltej zmesi. Aby vaša praženica nebola suchá, pridajte približne jednu polievkovú lyžicu tekutiny do vajec - mlieko alebo smotana sú chutné, ale funguje aj voda.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Varte opatrne a trpezlivo

Predtým, ako do panvice pridáte vajíčka, predhrejte ju na nízkej teplote. Potom rozpustite veľké množstvo masla. Až keď je panvica zohriata a maslo prská, pridajte rozšľahanú zmes vajec. Teraz buďte pripravení sústrediť všetku svoju pozornosť na panvicu počas niekoľkých nasledujúcich minút, kým sa vajcia uvaria. Hneď, ako začne vaječná zmes na dne horúcej panvice tuhnúť, začnite miešať silikónovou stierkou, aby sa ešte tekuté vajcia uvarili. Vďaka neustálemu miešaniu sa už uvarená vrstva nepripáli. Miešaním tiež zachováte textúru vajec hladkú a krémovú. Ak sa vajíčka varia rýchlejšie, ako ich stihnete zamiešať, odstráňte panvicu na chvíľu z horáka.

Keď je vaječná zmes z väčšej časti uvarená, ale stále má tu a tam nejaké stopy tekutiny, odstráňte panvicu z horáka. Teraz je ten správny čas vmiešať strúhaný syr alebo bylinky. Keď to urobíte, zvyškové teplo obsiahnuté vo vajciach ich bude naďalej trochu variť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Podávajte ihneď

Nečakajte s porciovaním a vychutnajte si dokonalé pohostenie hneď. Keď viete, ako pripraviť vynikajúcu praženicu, vždy budete mať v rukáve nápad na jedlo, ktoré bude rýchle, jednoduché, elegantné, cenovo dostupné a poteší mnohých ľudí.

Bežné chyby pri príprave praženice

Netrpezlivosť je pravdepodobne nepriateľom číslo jeden. Veľa ľudí tiež rozbíja vajíčka priamo do panvice, ktorá navyše nie je poriadne vyhriata. Ďalší sa nevenujú miešaniu alebo používajú akúkoľvek panvicu či varechu. Rovnako zlé je zvýšiť teplotu, aby sa vajcia uvarili rýchlejšie. Posledným hriechom je nechať praženicu vychladnúť; pri tomto pokrme totiž platí, že najlepšie sa je za horúca.