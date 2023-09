Mazurek sa predviedol vypitím surových vajec: Ostrá narážka na Pročka, veľký výkričník pre trávenie!

Mazurek vypil päť surových vajec. (Zdroj: Facebook/Milan Mazurek - Republika)

BRATISLAVA - Surové vajce je niečo, čo veľmi dobre poznajú napríklad speváci, ktorým to robí dobre na hlasivky a dodáva im energiu, či samotní kulturisti, ktorí si chcú takýmto spôsobom doplniť bielkoviny. Nie je isté, do ktorej kategórie sa radí poslanec Milan Mazurek a tiež nie je isté, či si chcel doplniť bielkoviny, no teatrálnou konzumáciou surových vajíčok pred kamerou sa môže vystaviť aj vážnym tráviacim ťažkostiam, čo by mu mohlo skomplikovať kampaň.