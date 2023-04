Zdravotná sestra z hospicu odhalila, čo sa naozaj deje predtým, než zomriete: Toto by nikto nečakal

McFaddenová, ktorá pracovala dlhé roky v hospici, na TikToku rozpráva aj o takých ťažkých témach, ako je smrť. Pred smrťou podľa nej naše telá prechádzajú biologickým procesom, ktorý môže spôsobiť, že smrť bude priam euforická. "V skutočnosti sme biologicky stavaní na smrť. Videla som, ako sa o nás telo stará, keď zomierame. Je to ako keby sme boli stvorení na to, aby sme prežili narodenie a ako keby sme boli stvorení na to, aby sme zomreli," povedala v jednom zo svojich videí.

"Telo vie, kedy sme na konci života, a preto budete chcieť viac spať a zbaviť sa pocitu hladu a smädu, čo znamená, že začneme menej jesť a piť," vysvetlila Julia. Nakoniec to privedie telo do stavu ketózy. Tá nastáva vtedy, keď telo začne spaľovať tukové zásoby na energiu. "To vedie k zníženiu bolesti a zvýšenej eufórii, vďaka ktorej sa cítime dobre. Začína stúpať aj hladina vápnika, čo môže spôsobiť, že sa budete cítiť ospalí," opísala zdravotná sestra.

Pod videom, ktoré má viac ako 1,1 milióna vzhliadnutí, sa nazbierali veľmi osobné výpovede. "Mám rakovinu štvrtého štádia a nie som ani zďaleka pripravený zomrieť, ale učenie sa o smrti mi prináša útechu," napísal jeden z komentujúcich. "Vrátila sa mi rakovina pankreasu, myslím na smrť denne, vaše videá sú veľmi upokojujúce," poznamenal ďalší.

V inom videu McFaddenová opisuje jav, ktorý zažívajú ľudia niekoľko dní pred smrťou, keď zdanlivo hľadia za svojich blízkych či do rohu miestnosti alebo až k stropu. "Niekedy hovoria, že niečo vidia, ale inokedy sa len prizerajú.". Tento jav si vraj všimla aj u zvierat.