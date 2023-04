V Brne na Veľkú noc utiekol pštros: Bol poriadne naštvaný! VIDEO komickej naháňačky

BRNO - Strážnici v Brne-Bystrci v nedeľu naháňali pštrosa Edu, ktorému sa podarilo preskočiť plot a utiecť. Lapili ho vďaka utvorenej rojnici, ešte predtým ale stihol kopnúť jedného zo strážcov zákona. Informoval hovorca mestských policajtov Jakub Ghanem.

Na operačné stredisko strážnikov telefonovala oznamovateľka v nedeľu popoludní s tým, že veľkého operenca videla utekať smerom na Kamechy. "Vyzeral vraj naštvane a volajúca mala strach, aby cestou niekoho nezranil," uviedol hovorca. Rýchlo bežiaci vták zamestnal okrem miestnej hliadky aj strážnikov poriečnej jednotky a odchytovú službu mestskej polície. Štyria uniformovaní muži a jedna žena ho museli naháňať spoločne, pštros totiž dokáže vyvinúť rýchlosť okolo 60 kilometrov za hodinu.

"Kľúčové bolo zvoliť správnu taktiku, a tak pätica strážcov utvorila rojnicu a pštrosa zaplašila ku kroviu neďaleko Kohútovickej ulice. Keď už nemal kam ustupovať, strážnici ho spoločnými silami lapili a opatrne preniesli do odchytového vozidla," priblížil Ghanem. Pštrosy sa dokážu veľmi účinne brániť kopaním, slúži im na to vnútorný prst podobný kopytu. Môže byť pomerne nebezpečnou zbraňou. Vyplašený vták jedného zo strážnikov kopol do píšťaly. Majiteľka si operenca prevzala po 14.00 h a vysvetlila, že sa mu podarilo preskočiť vysoký plot.

Strážnici v Brne rovnako ako v iných mestách najčastejšie odchytávajú zatúlaných psov alebo mačky. Sem-tam si ale musia poradiť aj s kurióznejšími odchytmi. V minulosti policajtov zamestnala napríklad mula stojaca na autobusovej zastávke alebo ovce, ktoré komplikovali premávku na diaľnici. Opakovane chytali tiež klokana Skippyho, ktorý úspešne utekal z farmy v Horných Heršpiciach.