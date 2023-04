Čína zakáže lodnú plavbu severne od Taiwanu: Dôvodom sú úlomky vesmírnej rakety

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

PEKING — Čína v nedeľu zakáže lodiam vstup do oblasti severne od Taiwanu, kde by mohli dopadnúť úlomky vesmírnej rakety. Vo štvrtok to oznámil regionálny námorný úrad v čínskej provincii Fu-ťien. TASR správu prevzala z agentúry AFP.